  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

2022-06-11 11:01:56
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.

Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.

#2
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Olay yerinden görüntüler...

Olay yerinden görüntüler...

#5
Foto - Olay yerinden görüntüler...

Olay yerinden görüntüler...

3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
Kadın - Aile

3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor

Temizlik yaparken birden fazla ürün kullanmak bütçenizi yorabilir. Fiyatları yüksek olan temizlik ürünlerinden kar etmek istiyorsanız şimdi ..
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde onuncu yıl marşı çaldı!
Gündem

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde onuncu yıl marşı çaldı!

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilere hep bir ağızdan onuncu yıl marşı söyletildi. Bazı veliler mezun..
Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Gündem

Artık hadlerini iyice aştılar! Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan'da bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, "Uçaklarımız, İstanbul'daki ..
Davutoğlu'nun il başkanı vatandaşa hakaret etti, ortalık karıştı!
Siyaset

Davutoğlu'nun il başkanı vatandaşa hakaret etti, ortalık karıştı!

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahme..
DSÖ tam çuvalladı! 'Covid-19'un nereden geldiğini bilmiyoruz'
Dünya

DSÖ tam çuvalladı! 'Covid-19'un nereden geldiğini bilmiyoruz'

DSÖ’nün Perşembe günü (9 Haziran 2022) yayınlanan raporuna göre, Covid-19'un nereden geldiğine dair hayati bir ipucu yok. Örgüte göre ise Wu..
Ekonomi

"Türkiye için büyük fırsat" diyen İslam Memiş'ten 'Maduro' açıklaması! Altın fiyatlarına operasyon sinyali

Türkiye-Venezuela ilişkileri sıklaşmaya başlarken, gözler Venezuela'dan yapılacak altın transferine döndü. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Venezu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23