Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

“Yıl sonu tahmini ciromuz 3 milyon lira” Kasım ayı itibarıyla sipariş bazlı yaklaşık 2 milyon lira ciroya ulaştıklarını ifade eden Müdür Kılıç, "Genel olarak biz siparişe göre çalışıyoruz ama makinelerimiz şu anda yüzde 30-40 kapasite ile çalışıyor. Şu an itibarıyla sipariş bazında baktığımızda yaklaşık 2 milyon lira civarında ciromuz var. Bu yıl 3 milyon lira civarında olmasını tahmin ediyoruz. Burası üretim amaçlı dizayn edilmediği için eğitim ve öğretimi birlikte yürütüyoruz. Sadece üretim amaçlı olsa, daha profesyonel elemanlarla çalışsanız üretim daha yüksek olacaktır. Bizim birinci önceliğimiz üretim değil eğitim. Eğitimle üretimi birleştirip birlikte yürütülen bir matbaa olarak Türkiye’de belki de ilk sıralarda yer alacak üretim kapasitesine sahibiz” diye konuştu.