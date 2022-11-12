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Aktüel
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Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

2022-11-12 16:22:38
Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

Malatya’da kağıttan ürettikleri ürünlerle yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaştılar. Hem ekonomiye katkı sağlayıp hem de nitelikli eleman yetiştiriyorlar. Malatya’da kağıttan ürettikleri ürünlerle yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaşan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi’ndeki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Bölümü öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor.

#1
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

56 öğrencinin eğitim aldığı matbaa bölümünde; kağıt ürünlerin yanı sıra tabela, afiş, broşür gibi materyallerin de üretimi yapılırken, okulda üretim yaparak hem öğrenen hem de aile bütçesine katkı sağlayan öğrenciler, yaz tatillerinde de okulda çalışabiliyor.

#2
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

Öğrenciler bir taraftan meslek öğrenirken diğer taraftan para kazanıyorlar Öğrencilerin bir taraftan meslek öğrenirken, diğer taraftan para kazandıklarını kaydeden Matbaa Teknolojisi Alan Şefi Mehmet Gündüz, “56 öğrencimizle üretim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Alanımız hem bir eğitim ortamı hem de fabrika ortamı gibi. Her ikisini bir arada tutuyoruz. Çünkü öğrencilerimizin uygulama yapmadan bu mesleği gereği gibi icra edemeyeceğini düşünüyoruz.

#3
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

Ürettiğimiz ürün çeşitliliği bakımından meslek liseleri arasında bir numarayız diyebilirim. Biz burada sadece kağıt ürünleri değil; tabelalar, kapı tabelaları, afiş, broşür gibi materyaller de üretiyoruz. Öğrenci, burada matbaa ve reklam adına ne kadar uygulama varsa hepsini uygulayarak mezun oluyor. Öğrencilerimiz, yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı belirli bir ücret de alıyor. Bu ücret bazen asgari ücrete kadar yükselebiliyor. Böylece aile bütçelerine katkıda bulundukları gibi, işlerini ve eğitimlerini de uygulamalı olarak yapıp kalifiye bir eleman olarak yetişiyorlar" dedi.

#4
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

Ailelerine yük olmadan eğitimlerini sürdürebildikleri için mutlu olduklarını belirten 12. sınıf öğrencileri Reyhan Özcan ile Kadir Yıldıran, matbaada uygulama eğitim aldıkları kaydederek, üniversite eğimlerini de matbaa bölümü üzerinde devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

#5
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

okulda 20 yıldır üretim yapılıyor Okulda yaklaşık 20 yıldır üretim yapıldığını belirten Okul Müdürü Suat Kılıç, "2014 yılında göreve başladığımda projelere dağılmış küçük bir makinemiz vardı, yetersizdi. Bina ihtiyacımız söz konusuydu. Bunların tedariki noktasında 2017 yılında içinde bulunduğumuz binayı yaptırma imkanımız oldu. Şu anda ciddi bir makine altyapımız var. Ankara’da değişik okullarımızda mevcut olan öğrencilerimizin eğitimlerine uygun ofset, dijital makineler ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak makine teçhizatları okulların ihtiyaç fazlası olan ürünlerinden sağlayarak, atölyemizin donanımını tamamladık. Şu anda ikinci el ile kurulu maliyetli 10 milyon lirayı bulacak miktardadır. Bizim burada amacımız; matbaa alanıyla ilgili, ofset, dijital, baskı öncesi, baskı sonrası bütün eğitimlerin atölye ortamında sağlanması, öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde iş dünyasına atılması ile alakalı gerekli altyapıyı kurmaktı. Bunu da başardık" ifadelerini kullandı

#6
Foto - Milyonluk ciro! Darphane gibi okul

“Yıl sonu tahmini ciromuz 3 milyon lira” Kasım ayı itibarıyla sipariş bazlı yaklaşık 2 milyon lira ciroya ulaştıklarını ifade eden Müdür Kılıç, "Genel olarak biz siparişe göre çalışıyoruz ama makinelerimiz şu anda yüzde 30-40 kapasite ile çalışıyor. Şu an itibarıyla sipariş bazında baktığımızda yaklaşık 2 milyon lira civarında ciromuz var. Bu yıl 3 milyon lira civarında olmasını tahmin ediyoruz. Burası üretim amaçlı dizayn edilmediği için eğitim ve öğretimi birlikte yürütüyoruz. Sadece üretim amaçlı olsa, daha profesyonel elemanlarla çalışsanız üretim daha yüksek olacaktır. Bizim birinci önceliğimiz üretim değil eğitim. Eğitimle üretimi birleştirip birlikte yürütülen bir matbaa olarak Türkiye’de belki de ilk sıralarda yer alacak üretim kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

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