2022-11-12 16:22:38 Milyonluk ciro! Darphane gibi okul
Malatya’da kağıttan ürettikleri ürünlerle yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaştılar. Hem ekonomiye katkı sağlayıp hem de nitelikli eleman yetiştiriyorlar. Malatya’da kağıttan ürettikleri ürünlerle yaklaşık 3 milyon liralık ciroya ulaşan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi’ndeki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Bölümü öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor.