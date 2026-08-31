Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Benzer bir tablo 2026 yılının ilk 5 ayında da (Ocak-Mayıs dönemi) göze çarpıyor. Bu dönemde SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon TL olurken, Hazine 238.4 milyar TL katkıda bulundu. Toplam gelirin 2.7 trilyon TL, toplam giderin ise 2.8 trilyon TL olduğu bu süreçte kurum 95.3 milyar TL açık verdi. Devlet katkısının olmaması durumunda bu açığın çok daha büyük boyutlara ulaşacağı vurgulanıyor.