Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek
2008 yılından bu yana her çalışan için uygulanan ve SGK primlerinin yüzde 25'ini kapsayan "devlet katkısı" ödemesi, ağustos ayı itibarıyla resmen yürürlükten kaldırıldı. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte ikili finansman yapısı sadeleştirilerek tek kaleme indirilirken, ortaya çıkan devasa nakit açıklarının doğrudan bütçeden karşılanacağı belirtildi. Uzmanlar, yapılan bu idari değişikliğin çalışanların maaşlarına veya işverenlerin prim yükümlülüklerine herhangi bir ek yansımasının olmayacağını ifade etti.