  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güzellik merkezindeki “14 bin mahrem görüntü” rezilliğinde yeni perde! Meğer arşivde oteller ve ünlü markalar da varmış Ev ve işyerleri sular altında kaldı Sağanak yağış Fatsa’yı vurdu 267 kişi ona emanetti! 8 kişinin öldüğü kazada gemi kaptanıyla ilgili son iddia ağızları açık bıraktı Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini apar topar bozdu: Orada deprem olacak Hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Paranın kaynağını açıkladı, “vatandaşlık” itirafı dikkat çekti Yapay resifler göz kamaştırıyor! Saros’un altında yeni bir dünya Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler! Tam 714 metro vagonunu denizin dibine batırdılar: Ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

2008 yılından bu yana her çalışan için uygulanan ve SGK primlerinin yüzde 25'ini kapsayan "devlet katkısı" ödemesi, ağustos ayı itibarıyla resmen yürürlükten kaldırıldı. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte ikili finansman yapısı sadeleştirilerek tek kaleme indirilirken, ortaya çıkan devasa nakit açıklarının doğrudan bütçeden karşılanacağı belirtildi. Uzmanlar, yapılan bu idari değişikliğin çalışanların maaşlarına veya işverenlerin prim yükümlülüklerine herhangi bir ek yansımasının olmayacağını ifade etti.

#1
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaşan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) finansman modelinde tarihi bir değişikliğe gidildi. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşesine taşıdığı verilere ve analizlere göre, 2008 yılından bu yana uygulanan SGK'ya yönelik "devlet katkısı" ödemesi ağustos ayı itibarıyla resmen yürürlükten kaldırıldı.

#2
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu kapsamında, her bir çalışan için devletin SGK'ya mali katkı sağlaması karara bağlanmıştı. Bu çerçevede, 18 yıl boyunca SGK'nın her ay tahsil ettiği malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve genel sağlık sigortası primlerinin yüzde 25’i oranındaki tutar, Hazine tarafından kuruma otomatik olarak ödeniyordu.

#3
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Ağustos ayı itibarıyla yasanın yürürlüğe girmesiyle bu otomatik katkı payı uygulaması sona ermiş oldu. Sadece 2025 yılında SGK'nın prim gelirleri 4 trilyon TL'ye ulaşırken, Hazine 888.6 milyar TL devlet katkısı sağladı. Kurumun diğer gelirlerinin de 663.1 milyar TL olmasıyla, devlet katkısı dahil toplam gelir 5.9 trilyon TL'ye, toplam gider ise 5.5 trilyon TL'ye ulaştı.

#4
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Bu tabloyla SGK, son 23 yılda ilk kez açık vermeyerek 2025 yılını 35.7 milyar TL fazlayla kapattı. Ancak Hürriyet yazarı Doğan, 888.6 milyar TL'lik devlet katkısı bütçeden çıkarıldığında kurumun aslında yine ciddi bir açık verdiğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Benzer bir tablo 2026 yılının ilk 5 ayında da (Ocak-Mayıs dönemi) göze çarpıyor. Bu dönemde SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon TL olurken, Hazine 238.4 milyar TL katkıda bulundu. Toplam gelirin 2.7 trilyon TL, toplam giderin ise 2.8 trilyon TL olduğu bu süreçte kurum 95.3 milyar TL açık verdi. Devlet katkısının olmaması durumunda bu açığın çok daha büyük boyutlara ulaşacağı vurgulanıyor.

#6
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Mevcut sistemde SGK'ya Hazine'den iki ayrı koldan destek veriliyordu. Noyan Doğan'ın aktardığına göre, 2025 yılında 888.6 milyar TL tutarındaki devlet katkısının yanı sıra, "açık finansmanı" adı altında 75 milyar TL daha bütçeden transfer edilmiş ve toplam destek 1.9 trilyon TL'yi bulmuştu.

#7
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Yeni kanunun gerekçesinde, SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılamasının esas olduğu; açık oluşması halinde nakit açığının kapatılması için merkezi bütçeden kaynak transferi yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda "devlet katkısı" ve "açık finansmanı" şeklindeki ikili yapı sadeleştirilerek tek kaleme düşürüldü.

#8
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Düzenlemenin günlük hayata, işverenlere ve çalışanlara doğrudan olumsuz bir yansıması olmayacak. Alınan bu karar, işverenlerin ödeyeceği SGK primlerinde veya çalışanların maaşlarından yapılan prim kesintilerinde herhangi bir artışa ya da değişikliğe yol açmayacak.

#9
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Ancak ağustos ayından itibaren otomatik yüzde 25'lik katkı gelmeyeceği için, kağıt üzerinde SGK'nın açığı eskiye kıyasla çok daha yüksek çıkacak. Ortaya çıkan bu devasa nakit açığı, "açık finansmanı" adı altında doğrudan merkezi bütçeden kaynak aktarılarak kapatılmaya devam edilecek.

#10
Foto - Milyonları ilgilendiriyor! SGK değişikliğe gitti, artık o ücretler ödenmeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar
Gündem

Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar

Girne'de alabora olan gemiye ilişkin TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama..
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip ..
Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi!
Gündem

Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı p..
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23