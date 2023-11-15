  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Galatasaray’dan yılın değil, yüzyılın transfer hamlesi! Cim-Bom'dan ilginç çıkış...

Böyle bir dizi ne görüldü, ne de duyuldu! TRT’den bomba “Selahaddin” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Longozlarda sonbahar başka güzel

Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

F-35'in esamesi okunmayacak! Türkiye'nin yeni savaş uçağı geliyor

O YASA, YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR: Evini günlük kiralayanlar şimdi yandı:Bu cezayı yiyen yerinden kalkamaz

Milyonlarca kişinin emeklilik tarihi öne çekiliyor! SGK duyurdu... Listede siz de olabilirsiniz, işte detaylar...

Mete Yarar, o isimle canlı yayında birbirine girdi! Çok sert “Hamas” kapışması! Öyle bir laf etti ki, duyan “Sen var ya, adamın dibisin” dedi
Spor
5
Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

2023-11-15 18:08:08
Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2023 yılında yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim tarihlerine ertelenmişti. Başarılı geçen organizasyon sonrasında UCI tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonucunda 2024 yılında UCI ProSeries statüsüne yükseltilen organizasyon orijinal tarihi olan Nisan ayında Dünya Bisiklet Birliği takviminde yerini aldı.

#1
Foto - Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

TUR, 2023 yılında 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e kıtalararası göz kamaştıran parkuru, tarihe geçen Fethiye-Babadağ Etabı ve kusursuz organizasyonu ile UCI hakemleri ve teknik delegeleri ile katılan takımlardan ve dünya bisiklet otoritelerinden tam puan aldı. Hakem değerlendirmeleri sonucunda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI Yol Yarışları 2024 yılı uluslararası takviminde UCI ProSeries statüsünde yer almaya devam edecek.

#2
Foto - Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Elit erkekler yol bisikleti yarış kategorilerinde World Tour organizasyonlarından sonra gelen UCI ProSeries kategorisinde dünyada 21 yarıştan biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 2024 yılında da dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI WorldTeam, UCI ProTeam ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacak. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2024 yılında 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, ülke tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadeleye ve sağlığın korunmasına kadar geniş bir etki alanına sahip olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında 21-28 Nisan tarihleri arasında 59.kez düzenlenecek.

#3
Foto - Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun UCI ProSeries statüsünde Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer bulması haberini, UCI Başkanı David Lappartient imzası ile aldığı andan itibaren çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “2026 yılında bisikletin Şampiyonlar Ligi olan UCI World Tour olma hedefi ile çıktığımız yolda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu UCI ProSeries statüsünde 2024 yılı takviminde yerini koruması çok önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi, vizyonu, talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başarısı Cumhurbaşkanlığımızdan, Bakanlıklarımıza, Federasyonumuzdan Valiliklerimize, yerel yönetimlerimize, organizasyon ekiplerimize, hakemlerimizden sağlık ekiplerimize müthiş bir ekibin emeği ve sinerjisi. Bu yıl yepyeni bir ruh ve heyecan ile hedefimize kilitlendik. Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için üst düzey güvenlik, takımların memnuniyeti gibi parametrelerde en iyiyi hedefledik.

#4
Foto - Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Canlı yayınlar, yerel yönetimlerimizin destekleri, medyamızın ilgisi ve destekleri, Babadağ gibi bisiklet tarihinde iz bırakan etaplarımız, start ve finiş alanlarında halkımızın, sporseverlerin gösterdiği ilgi ve heyecan bu yıla damga vurdu. Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapma ve “bisikleti büyütüyoruz” vizyonundan aldığımız enerji ile mükemmel bir yarış gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Tour of İstanbul UCI 2.1 statüsüne yükseltildi Türk bisikletini gururlandıran 2024 yılı takviminden bir güzel haber de Tour of İstanbul için geldi. 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez düzenlenen 4 günlük etaplı yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul ikinci yılında UCI 2.1 statüsüne yükseltildi. Böylece Dünya Bisiklet Birliği Takviminde Türkiye 2.1. kategorisinde etaplı yol bisikleti sayısı ikiye yükseldi. 2024 yılında iki önemli şehrimizin adıyla anılan ve Türkiye’nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen Tour of İstanbul 26-29 Eylül 2024, ve Tour of Antalya 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında üst düzey rekabet ve bisiklet şöleni sunacak.

Saadet Partisi’ne CHP çağrısı! Garanti etsinler şerefsizim destek vermezsem
Gündem

Saadet Partisi’ne CHP çağrısı! Garanti etsinler şerefsizim destek vermezsem

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Filistin konusunda sınıfta kalan Saadet Partisi’ne sert eleştiriler y..
Erdoğan TBMM'de dünyaya duyurdu: Gönlüm ferah olarak diyorum
Gündem

Erdoğan TBMM'de dünyaya duyurdu: Gönlüm ferah olarak diyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burada tarihi ifadeler kullan..
Abdullah Gül'den bomba “Hakan Fidan” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Abdullah Gül'den bomba “Hakan Fidan” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması
Gündem

Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 sürecinin devam ettiğini bildirdi. F-16 konusunda konuşmasını sürdüren Bakan Güler, “Amerika'yla ilgili mev..
Başkan Erdoğan’dan flaş AYM açıklaması!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan flaş AYM açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ile ilgili sorular üzerine şu açıklamalarda bulundu. Erdoğan..
İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu
Ekonomi

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes, gelen tepkilerin ardından Gazze'ye de yardım yapacağını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23