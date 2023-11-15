2023-11-15 18:08:08 Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2023 yılında yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim tarihlerine ertelenmişti. Başarılı geçen organizasyon sonrasında UCI tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonucunda 2024 yılında UCI ProSeries statüsüne yükseltilen organizasyon orijinal tarihi olan Nisan ayında Dünya Bisiklet Birliği takviminde yerini aldı.