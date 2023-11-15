Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Canlı yayınlar, yerel yönetimlerimizin destekleri, medyamızın ilgisi ve destekleri, Babadağ gibi bisiklet tarihinde iz bırakan etaplarımız, start ve finiş alanlarında halkımızın, sporseverlerin gösterdiği ilgi ve heyecan bu yıla damga vurdu. Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapma ve “bisikleti büyütüyoruz” vizyonundan aldığımız enerji ile mükemmel bir yarış gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Tour of İstanbul UCI 2.1 statüsüne yükseltildi Türk bisikletini gururlandıran 2024 yılı takviminden bir güzel haber de Tour of İstanbul için geldi. 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez düzenlenen 4 günlük etaplı yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul ikinci yılında UCI 2.1 statüsüne yükseltildi. Böylece Dünya Bisiklet Birliği Takviminde Türkiye 2.1. kategorisinde etaplı yol bisikleti sayısı ikiye yükseldi. 2024 yılında iki önemli şehrimizin adıyla anılan ve Türkiye’nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen Tour of İstanbul 26-29 Eylül 2024, ve Tour of Antalya 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında üst düzey rekabet ve bisiklet şöleni sunacak.