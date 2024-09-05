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Eğitim
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

2024-09-05 08:39:06
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etmişti. Bakan Tekin, "Bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi" ifadelerini kullanmıştı. Okullar bu yıl ilk kez uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle açılacak. İşte madde madde yeni model

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#1
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2023 Haziran’da göreve başlamasının ardından eğitimde pek çok değişiklik art arda geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlayacak 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı, okullarda hem öğrenciler hem de öğretmenler ve idareciler için pek çok uygulama farklılıklarını da beraberinde getirdi. Bakan Tekin’in farklı illerde gerçekleştirdiği ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’nın ardından alındığı ifade edilen yeni kurallar ise şöyle oldu:

#2
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

* İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı.

#3
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

* Liseye kadar okullarda sıralamaya dayalı il, ilçe veya okul geneli sınavlar yapılması ve deneme sınavları yasaklandı. * Bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan materyallerin dışındaki kaynak kitapların okullarda reklam ve tanıtımının yapılması engellendi.

#4
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

* Okula kayıt işlemleri sırasında velilerden kayıt parası altında herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklandı. * Sınıf ve öğretmen seçimi yapılmasının önüne geçilmesi için öğrencilerin sınıfları, e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlendi. * İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. * Sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmeyeceği duyuruldu. * Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında alınan ‘sınıflarda cep telefonu kullanımı’ yasağı devam edecek. * Velilerin randevusuz okula gitmemesine yönelik düzenlemeler bu sene de uygulanacak.

#5
Foto - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

SINAV YARIŞI BİTER Yapılan tüm bu uygulama değişikliklerini yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ile konuştuk. Taner, yeni uygulamaları tek tek değerlendirdi. İlkokullarda sınav yasağı: Sınavlar ve not vererek değerlendirme faaliyetleri çocuğun okul ile bağına hasar verir. Öğretmen ve okul sistemi, çocuğu kabuğundan çıkmaya ve becerilerinin fark edilmesine yönelik olmalı. Eğer çocuktaki cevher ortaya çıkarılırken sınav sistemiyle arkadaşları ile kıyaslanacağı bir ortamda bırakılırsa, öğretmenin ilgisini çekmek uğruna yetenekli olduğu alandan uzaklaşabilir. Temel yaşam becerileri için nota gerek yok. KAYNAK KİTAP DÖNEMİ KAPANDI Liseye kadar deneme sınavları yasağı: Okul sisteminde deneme sınavları yapılması doğrudur. Deneme sınavı geçmişte de çok kullandığımız ‘prova’ kavramının bir şeklidir. Yeni kararla sanırım MEB, bazı firmalar tarafından kazanç kapısı haline gelmiş, giriş ücretleri ile servet edinme mekanizmasına dönüşmüş ‘deneme sınav’ furyasını yasaklamak istiyor.MEB dışı kaynak kitap kullanımı: Devlet kitabının yetersiz kalması düşünülemez. MEB üzerine düşeni yaparak ‘liyakatlı’ profesyonel öğretmen ve akademisyen gruplarla kitap hazırlayacaktır. Öğrenci ya da veliye kişisel amaçlı kaynak kitap tavsiyesi veya satışı net bir suçtur. AKILLI TELEFON DİKKAT DAĞITIYOR * Cep telefonu kullanımı: Eğer okul ortamında kullanımı kısıtlanacak bir araç varsa o da akıllı telefonlar olmalı. İnternet ve kamera fonksiyonu ile dikkat bozar, ‘öğrenmeye’ zarar verir. Aile ile iletişim kurması açısından elzem olan telefon, tuşlu ve basit bir donanıma sahipse ‘evet’. Yasak kararı mantıklı uygulanırsa desteklenmesi gereken bir çalışma.

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