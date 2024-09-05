Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte madde madde yeni dönem

SINAV YARIŞI BİTER Yapılan tüm bu uygulama değişikliklerini yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ile konuştuk. Taner, yeni uygulamaları tek tek değerlendirdi. İlkokullarda sınav yasağı: Sınavlar ve not vererek değerlendirme faaliyetleri çocuğun okul ile bağına hasar verir. Öğretmen ve okul sistemi, çocuğu kabuğundan çıkmaya ve becerilerinin fark edilmesine yönelik olmalı. Eğer çocuktaki cevher ortaya çıkarılırken sınav sistemiyle arkadaşları ile kıyaslanacağı bir ortamda bırakılırsa, öğretmenin ilgisini çekmek uğruna yetenekli olduğu alandan uzaklaşabilir. Temel yaşam becerileri için nota gerek yok. KAYNAK KİTAP DÖNEMİ KAPANDI Liseye kadar deneme sınavları yasağı: Okul sisteminde deneme sınavları yapılması doğrudur. Deneme sınavı geçmişte de çok kullandığımız ‘prova’ kavramının bir şeklidir. Yeni kararla sanırım MEB, bazı firmalar tarafından kazanç kapısı haline gelmiş, giriş ücretleri ile servet edinme mekanizmasına dönüşmüş ‘deneme sınav’ furyasını yasaklamak istiyor.MEB dışı kaynak kitap kullanımı: Devlet kitabının yetersiz kalması düşünülemez. MEB üzerine düşeni yaparak ‘liyakatlı’ profesyonel öğretmen ve akademisyen gruplarla kitap hazırlayacaktır. Öğrenci ya da veliye kişisel amaçlı kaynak kitap tavsiyesi veya satışı net bir suçtur. AKILLI TELEFON DİKKAT DAĞITIYOR * Cep telefonu kullanımı: Eğer okul ortamında kullanımı kısıtlanacak bir araç varsa o da akıllı telefonlar olmalı. İnternet ve kamera fonksiyonu ile dikkat bozar, ‘öğrenmeye’ zarar verir. Aile ile iletişim kurması açısından elzem olan telefon, tuşlu ve basit bir donanıma sahipse ‘evet’. Yasak kararı mantıklı uygulanırsa desteklenmesi gereken bir çalışma.