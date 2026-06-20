Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi “Maalesef” diyerek duyurdu
Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyona karşı umut bağladığı seyyanen zam beklentisine SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’tan kötü haber geldi. Ankara kulislerinde ek bir hazırlık olmadığını belirten Karakaş, toplu sözleşme formülüyle temmuzda memura yüzde 13,5 ila 14,15 arasında zam yapılacağını öngördü. En düşük memur emeklisi maaşının 31 bin 790 lirada kalabileceğini belirten Karakaş, sendikalara ve hükümete "adil düzenleme" çağrısı yaptı.