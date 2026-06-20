Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi “Maalesef” diyerek duyurdu

İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin durumunun, 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden çok daha farklı ve dezavantajlı olduğunu hatırlattı. Mevcut toplu sözleşme hükümleri kapsamında, mayıs ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hak ettiği artış oranının yüzde 12,40 seviyesinde kaldığına dikkat çeken Karakaş, bu oranın resmi enflasyonun bile altında kaldığını vurguladı. Memur ve memur emeklilerinin mevcut durumda enflasyona karşı yaklaşık yüzde 4,20 oranında geride kaldığını belirten Karakaş, bu farkın maaşlardaki erimeyi her geçen gün daha da artırdığını ifade etti.