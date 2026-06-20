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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

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Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi “Maalesef” diyerek duyurdu

Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyona karşı umut bağladığı seyyanen zam beklentisine SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’tan kötü haber geldi. Ankara kulislerinde ek bir hazırlık olmadığını belirten Karakaş, toplu sözleşme formülüyle temmuzda memura yüzde 13,5 ila 14,15 arasında zam yapılacağını öngördü. En düşük memur emeklisi maaşının 31 bin 790 lirada kalabileceğini belirten Karakaş, sendikalara ve hükümete "adil düzenleme" çağrısı yaptı.

#1
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilmişken, enflasyon karşısında nefes aldıracak bir "seyyanen zam" umuduna soğuk duş etkisi yaratan bir açıklama geldi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara kulislerinde seyyanen zamma dair hiçbir hazırlık olmadığını belirterek, memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezilmeye devam edeceğini söyledi.

#2
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Yılın ilk 5 ayında kesinleşen yüzde 12,40'lık zam oranına eklenecek haziran ayı verisini merakla bekleyen milyonlarca çalışan ve emekli, alım güçlerini korumak için umutlarını bu yıl da seyyanen zamma bağlamıştı. Ancak SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde kaleme aldığı analizinde, memur ve memur emeklileri için oldukça olumsuz bir tablo çizdi.

#3
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin durumunun, 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden çok daha farklı ve dezavantajlı olduğunu hatırlattı. Mevcut toplu sözleşme hükümleri kapsamında, mayıs ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hak ettiği artış oranının yüzde 12,40 seviyesinde kaldığına dikkat çeken Karakaş, bu oranın resmi enflasyonun bile altında kaldığını vurguladı. Memur ve memur emeklilerinin mevcut durumda enflasyona karşı yaklaşık yüzde 4,20 oranında geride kaldığını belirten Karakaş, bu farkın maaşlardaki erimeyi her geçen gün daha da artırdığını ifade etti.

#4
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentilerini ve hesaplamalarını da paylaşan Karakaş, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında gerçekleşmesini öngördüğünü kaydetti. Bu tahminler ışığında; memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte hesaplandığında, toplam artışın yüzde 13,5 ila yüzde 14,15 aralığında kalacağını belirtti. Karakaş, temmuz ayında memurlar için kabaca yüzde 14'lük bir maaş güncellemesinin gündeme geleceğini aktardı.

#5
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

2023 yılından bu yana memur emeklilerinin ısrarla talep ettiği ve verilmesi beklenen seyyanen zam konusunda Ankara kulislerindeki son durumu aktaran Karakaş, beklentileri boşa çıkardı. Kulislerde seyyanen zamma ilişkin herhangi bir çalışmanın ya da hazırlığın bulunmadığını ifade eden Karakaş, ekonomi yönetiminin ve hükümetin yalnızca toplu sözleşmede daha önceden imza altına alınan zam formülünü harfiyen uygulayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi.

#6
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

SGK Başmüfettişi Karakaş, yaptığı bu hesaplamalar ve toplu sözleşme formülü neticesinde temmuz ayında yapılacak artışın ardından en düşük memur emeklisi maaşının yaklaşık 31 bin 790 lira seviyesine yükselebileceğini öngördü.

#7
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Yazısında memur emeklilerinin çalışma hayatları boyunca ödedikleri yüksek primlere de dikkat çeken Karakaş, mevcut tablonun adil bir ek iyileştirmeye işaret etmediğini belirtti. Bu noktada memur sendikalarına seslenen Karakaş, sendikaların çok daha güçlü bir şekilde devreye girmesi gerektiğini savundu. Maaşların en azından gerçek enflasyon oranında artırılması ve memur emeklileri ile diğer emekli grupları arasındaki makasın/farkın azaltılması gerektiğini ifade etti.

#8
Foto - Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber! Kahreden gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Son olarak hükümete de çağrıda bulunan İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin enflasyon canavarı karşısında daha dirençli hale getirilmesi ve korunması için acilen daha adil bir düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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