Almanya'nın en etkin gazetesi Bild seçti: Avrupa'nın tatil gözdesi Antalya

Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild gazetesi, 2026 yılına yönelik hazırladığı “Türk Rivierası’nın En İyi 10 Oteli” seçkisinde Antalya’yı Avrupa’nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Akdeniz’in en güçlü tatil merkezlerinden biri olarak öne çıkan Antalya; yüksek hizmet standartları, güçlü konaklama altyapısı, geniş plaj seçenekleri ve her ziyaretçiye hitap eden tatil olanaklarıyla dikkat çektiğini vurguladı. Listede ilk sırada Maxx Royal Belek Golf Resort yer alırken, Rixos Premium Belek, Voyage Sorgun, Barut Hemera Side ve Mardan Palace gibi Türk turizminin uluslararası ölçekte bilinen birçok prestijli oteli de ilk ona girmeyi başardı.