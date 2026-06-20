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Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

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Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 50 gündür devam eden protestolar, Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz’ın olağanüstü hal ilan etmesiyle daha da şiddetlendi.

#1
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

Ekonominin durma noktasına geldiği Bolivya'da OHAL ilan edildi. Bu karar ordunun devreye girmesinin önünü açtı; OHAL, ordunun barikatları kaldırmak ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla daha geniş çapta devreye girmesine olanak tanıyor.

#2
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI Çoğu eski solcu Cumhurbaşkanı Evo Morales’e yakın olan protestocular, kamyonlarla ana yolları kapattı ve La Paz dahil birçok bölgeye gıda, yakıt ve ilaç tedarikini kesintiye uğrattı.

#3
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

EKONOMİNİN SEYRİNDE PROTESTOLAR PATLAK VERDİ Reuters'ın aktardığına göre; ülkede dolar sıkıntısı giderek artarken Paz, bütçe açığını azaltmak amacıyla uzun süredir devam eden yakıt sübvansiyonlarını aniden kesmişti.

#4
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

Daha sonra yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak ve halkın tepkisini çeken toprak reformlarını geri almak için adımlar atılmasına karşın protestolar büyüdü. Sendikalar ücret artışları, yakıt ve dolar kıtlığının sona erdirilmesi ve Paz’ın istifasını talep etti.

#5
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

PAZ'DAN PROTESTOCULARA UYARI Paz, haftalar süren şiddet ve barikatların ardından krizin, demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya yönelik organize bir girişime dönüştüğünü savundu. Olağanüstü halin amacı düzeni yeniden sağlamak, vatandaşları korumak ve temel ihtiyaç maddelerinin akışını güvence altına almak olduğunu belirten Paz, engellemelere yol açmaya devam edenlerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

#6
Foto - Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar!

OHAL'İN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI Paz, “Olağanüstü hal insanların yaşamlarını kısıtlamak için ilan edilmedi. Halka özgürlüğünü geri vermek ve Bolivya’yı, siyasi çatışmayı yolları kapatmak ve halka zarar vermek için kullananlardan kurtarmak için olağanüstü hal ilan edildi” dedi.

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