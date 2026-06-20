Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Evin kullanım alanının 9 metrekare olduğu bilgisini veren Kan, "Elektrik ve su bağlı. Televizyon ve buzdolabı gibi insanın ihtiyacı olan, rahatça vakit geçirebileceği her şey var. Her hafta sonu merak edip gelenler oluyor. Geçerken uğruyorlar. Akrabalarına gelenler bile önce burada çay içmek istiyor." ifadelerini kullandı.