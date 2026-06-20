  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük hayal kırıklığı: Neden Arda Güler'in dublörü gitti? ABD uçağını mı kaçırdı? Bu iddia çok konuşulur: İşte Montella'nın yerine gelecek isim! Sözleşmesini bu yüzden mi uzatmıyor? Ülke yangın yerine döndü! Kamyonlarla yolları kapattılar! Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev Gilaburu meyvesi ne ise yarar? Böbrek taşına yararı şaşırttı... Doğruysa durum vahim... Uğurcan Çakır hakkında gündem olan iddia 2 bal markası hileli çıktı! Bakanlık isimleri tek tek ifşa etti! Solomon Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor! Bin 100 yıllık tarih yok olma tehlikesinde 'Altın jenerasyon battı!' Dünyanın diline düştük! Turnuvanın en çarpıcı istatistiği... Tapuda yeni dönem başlıyor! İşte merak edilen soruların cevapları
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Kan, 5,5 metre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyon üzerine kurduğu 9 metrekarelik eviyle ilgi odağı oldu.

#1
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Mehmet Kan, İstanbul’da çalıştığı kamu kurumundan 19 yıl önce emekliye ayrılınca eşi Hatice Kan ile baba ocağı ilçeye bağlı Gölyayla köyüne yerleşti. Evinin yanındaki araziye iki yıl önce manzarayı rahatlıkla izleyebileceği yeni yaşam alanı yapmaya karar veren Kan, harekete geçti. Mehmet Kan, zeminden 5,5 metre yükseklikte kurduğu çelik konstrüksiyonun üzerindeki evi yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından tamamladı.

#2
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM, YAPTIĞIM ŞEYDEN MEMNUNUM: Mehmet Kan, boş zamanını değerlendirmek ve farklı bir şey ortaya çıkarmak için ev yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu hevesle evi yapmaya başladığını belirten Kan, "Ufak ufak başladım. Çok güzel tepkiler aldım, yaptığım şeyden memnunum." dedi.

#3
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Mehmet Kan, evi tek başına yaptığını vurgulayarak, "Merdiveninden ahşabına varıncaya kadar her şeyi kendim yaptım. Sadece penceresini dışarıda yaptırdım. Onun dışındaki her şeyi kendi emeğimle yaptım." diye konuştu.

#4
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Evin kullanım alanının 9 metrekare olduğu bilgisini veren Kan, "Elektrik ve su bağlı. Televizyon ve buzdolabı gibi insanın ihtiyacı olan, rahatça vakit geçirebileceği her şey var. Her hafta sonu merak edip gelenler oluyor. Geçerken uğruyorlar. Akrabalarına gelenler bile önce burada çay içmek istiyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Kan, evi yaparken çok farklı tepkilerle karşılaştığını anlatarak, "Ne yaptığımı soranlara, 'Trafo koyacağız ya da gözlem kulesi yapıyorum.' diyordum. Yaptıkça insanlarda merak uyandı. Sonra bunun farklı bir yaşam alanına dönüştüğünü gördüler." dedi.

#6
Foto - Karadenizli yine yaptı yapacağını: Yeşilin göbeğinde göz kamaştıran ev

Evinin hemen yanında bulunan yapıya yemek taşımak için makara sistemi kurduğunu söyleyen Kan, yemekleri eşiyle burada yediklerini, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz
Gündem

Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en uzun metro hattının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, “İstanbul'a olan şükran borcumuzu ..
Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı
Gündem

Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası kirli rant çarkı resmen ifşa oldu. Rüşvet ve usulsüz ruhsat şebekesi ortaya çıkarıl..
Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi
Yerel

Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyes..
MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!
Gündem

MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü başarılı operasyon n..
Genç işçi korkunç şekilde can verdi!
Yerel

Genç işçi korkunç şekilde can verdi!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 21 yaşındaki Ergin Yemez, beton karıştırıcı makinesin sıkışarak hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23