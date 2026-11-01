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ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

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ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Türkiye'nin Somali'deki askeri iş birliğini büyütecek yeni altyapı projesi, ABD ve Afrika Birliği güçlerinin Balidoogle civarındaki varlığını azaltmayı planladığı stratejik bir dönemde gündeme geldi.

#1
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Türkiye'den askeri yetkililerin, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Balidoogle Hava Üssü'nü ziyaret ettiği ve üssün Türkiye-Somali ortak askeri faaliyetlerinde kullanılacak önemli bir merkez haline getirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

#2
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Inside Somalia internet sitesinin haberine göre, Somali Hava Kuvvetleri'ne ait Balidoogle Üssü'nde yapılması planlanan çalışmalar kapsamında pistin genişletilmesi ve askeri uçaklar için hangarlar inşa edilmesi gündemde.

#3
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, söz konusu altyapı çalışmalarının üssün stratejik askeri kapasitesini artırmasının hedeflendiği belirtildi.

#4
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Planların hayata geçirilmesi halinde Balidoogle'nin, Somali ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin yanı sıra uluslararası ortaklarla yürütülecek faaliyetler açısından da önemli bir merkez haline gelebileceği ifade edildi.

#5
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Haberde, Balidoogle'de görev yapan ABD'li yetkililerin Mogadişu'daki Danab Özel Kuvvetler Üssü'ne taşınmasının beklendiği de aktarıldı. Bu gelişmenin, ABD ve Afrika Birliği güçlerinin Balidoogle çevresindeki askeri varlıklarını azaltmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

#6
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

ABD'nin Somali güçlerinin eğitimi ve günlük operasyonlarının yönetimini büyük ölçüde Somalili yetkililere devrettiği, ancak bölgedeki gelişmeleri takip etmeyi ve güvenlik desteği sağlamayı sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

#7
Foto - ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Balidoogle'de planlanan çalışmalar, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliğinin genişlediği bir dönemde gündeme geldi. Ankara, uzun süredir Somali ordusunun eğitimi, askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor. Mogadişu'da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Merkezi de iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Eylül 2026'da TURKSOM Askeri Eğitim Akademisi Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kalkan başkanlığındaki Türk askeri heyetiyle görüşmüştü. Görüşmede savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, askeri eğitim ve Somali silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ele alınmıştı. Balidoogle'de gündeme gelen pist genişletme ve hangar inşası planlarının, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğini askeri havacılık altyapısına da taşıyabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, projenin bütçesi, inşaat takvimi ve üste görev yapması planlanan uçakların türü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. (Kaynak: Mepa News)

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