ABD askerlerini çekmişti... Boşaltılan askeri üsse Türkiye yerleşiyor!

Balidoogle'de planlanan çalışmalar, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliğinin genişlediği bir dönemde gündeme geldi. Ankara, uzun süredir Somali ordusunun eğitimi, askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor. Mogadişu'da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Merkezi de iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Eylül 2026'da TURKSOM Askeri Eğitim Akademisi Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kalkan başkanlığındaki Türk askeri heyetiyle görüşmüştü. Görüşmede savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, askeri eğitim ve Somali silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ele alınmıştı. Balidoogle'de gündeme gelen pist genişletme ve hangar inşası planlarının, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğini askeri havacılık altyapısına da taşıyabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, projenin bütçesi, inşaat takvimi ve üste görev yapması planlanan uçakların türü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. (Kaynak: Mepa News)