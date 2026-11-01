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Sağlık
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Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

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Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan tarihi bir müjde geldi. Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığını bitireceklerini belirten Bakan Memişoğlu, en geç 2027’nin başında TÜSEB aracılığıyla çağrıya çıkılacağını ve yerli robotik cerrahi cihazının yazılımıyla birlikte Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

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Foto - Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık teknolojilerinde küresel bir üs haline getirecek dev bir hamle için düğmeye bastı. 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ilk gününde Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar ile birlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli üretim vizyonunu ve atılacak stratejik adımları açıkladı. "İyilik medeniyetinin varisleriyiz" diyerek gençlere seslenen Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin artık kendi yüksek teknolojisini üretecek kudrete sahip olduğunu vurguladı.

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Foto - Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

belirterek, en geç 2027'nin başında TÜSEB aracılığıyla çağrıya çıkacaklarını ve teknolojiyi yazılımıyla birlikte Türkiye'de üreteceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ilk gününde düzenlenen “Gençlerle Buluşma” etkinliğinde Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar ile birlikte moderatör olarak yer aldı. Bakan Memişoğlu, gençlerin sorularını cevapladıkları etkinlikte idealist olmanın önemine değinerek “İdealizm mutluluktur esasında. Çünkü ideal insan hedefi olan insandır. Neden yaşadığını bilir. İdealizm, adanmışlıkla beraber mutluluğun kaynağıdır. Ben her zaman bunu ifade ediyorum. İnsanların idealist olması lazım” dedi. Gençlere iyilik medeniyetinin temsilcileri olduklarını hatırlatan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Siz iyilik medeniyetinin temsilcilerisiniz, varislerisiniz. Bizim medeniyetimiz kimseye kötülük yapmamış, kimseyi sömürmemiş, kimseyi yok etmemiş. İyilik medeniyeti” ifadelerini kullandı. "Yapay zekâyı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olmak için çalışacağız" İyiliğin güçlü olması gerektiğine işaret eden Bakan Memişoğlu, “Eğer kötülük hâkimse bunun kabahati kötülükte değildir, iyiliğin kuvvetli ve güçlü olmamasındandır. Onun için bir olacağız, sarılacağız, üreteceğiz, güçlü olacağız ki kötülük kötülüğünü yapamasın” diye konuştu.

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Foto - Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gençlere tecrübelerinden hareketle tavsiyelerde bulunarak “Hata yapmanız lazım. Hata yapabilirsiniz. İki kere aynı hatayı yapmayın. Çünkü iki kere aynı hatayı yaptıktan sonra pişman olursunuz. Ben iki kere aynı hatayı yapmamaya çalıştım” dedi. Sağlık alanında bilişim ve robotik cerrahi teknolojilerine yönelik çalışmalara değinen Bakan Kemal Memişoğlu, Bakanlık olarak bu alanlarda çalışmalar yürüttüklerini, TÜSEB aracılığıyla bilişim altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Türkiye’nin e-Nabız’la 2015 yılından beri sağlık verilerini tamamen elektronik sistem altyapısıyla topladığını belirten Bakan Memişoğlu, bu verileri işleyerek yapay zekâyı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olmak için çalışacaklarını ifade etti. Robotik cerrahi cihazlarının yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik planlarını paylaşan Bakan Memişoğlu, “En geç 2027’nin başında TÜSEB’den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız. Dünyaya ‘Gelin beraber üretelim bunu.’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu teknolojiyi sağlık alanında kullanan kuruluşlara iş birliği çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bizim yeteneğimiz var, insanımız var. Biz bu robotik cerrahi cihazını hem yazılımıyla hem de bütün teknolojisiyle Türkiye’de üreteceğiz” dedi.

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Foto - Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

"Fikirlerin ürünlere dönüştürülebilmesi için Üreten Sağlık Portalı’nı oluşturduk" Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin robotik cerrahi teknolojisini geliştirebileceğine yönelik inancının arkasında gençlerin ve bilim insanlarının verdiği özgüvenin bulunduğunu belirterek “Biz bunu yapabiliyoruz, yapacağız diyoruz. Bu sizin, TEKNOFEST gençliğinin, Selçuk Hocamın rol modelliğinin neticesidir esasında” dedi. Bakan Memişoğlu, TEKNOFEST’te robotik cerrahi ve bilişim alanlarında yetişen gençlerin kendileri için önemli bir enerji kaynağı olduğunu vurguladı.

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Foto - Sağlıkta yerli teknoloji için dev adım! Bakan Memişoğlu 2027'yi işaret etti: Robotik cerrahi cihazını üretilecek

Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye davet eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “icat çıkartma başımıza” anlayışının geride kaldığını belirterek “Biz de size diyoruz ki bize icat çıkartın başımıza, icat çıkartın” ifadelerini kullandı. Fikirlerin ürünlere dönüştürülebilmesi için Üreten Sağlık Portalı’nı oluşturduklarını anlatan Bakan Memişoğlu, “uretensaglik.gov.tr diye bir portal oluşturduk. Girdiğiniz zaman fikrinizi söyleyeceksiniz. Biz o fikrin patentini size vereceğiz direkt” dedi. Gençlerin bilgiye erişim imkânlarının önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Sizin fikriniz, sizin zihniniz bizden çok daha iyi olacak. Çünkü siz daha çok öğreniyorsunuz, daha çok bilgiye sahipsiniz” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Memişoğlu, geçmişte bilimsel yayınlara ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini, bugün ise gençlerin bilgiye kolaylıkla erişebildiğini belirterek “Onun için siz bizden daha iyi olacaksınız, bizden daha iyi olacağınıza eminim. Biz de diyoruz ki bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın” diye konuştu. Bakan Memişoğlu, genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasını oluşturduklarını ve çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını belirterek gençlere yönelik teşvik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

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