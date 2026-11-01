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'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini 10 dakika içinde vurabileceklerini ifade etti. Trump, Tahran yönetimiyle anlaşma sağlanması konusunda ise acele etmediklerini söyledi.

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#1
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın geriye kalan nükleer tesislerini yalnızca 10 dakika içinde vurabileceklerini öne sürdü. Trump, Florida'nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuştu. CBS televizyonunun aktardığına göre Trump, ABD'nin saldırılarıyla İran'ın ciddi biçimde zayıfladığını savundu ve hedef alınabilecek çok az sayıda tesis kaldığını söyledi.

#2
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Trump ne dedi? Trump, hâlâ ilgilenmeleri gereken "bir ya da iki tesis" bulunduğunu belirtti. Bunun ardından şu ifadeyi kullandı: "Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var." Trump, ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın donanmasını, hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, askeri teçhizatını ve nükleer altyapısının büyük bölümünü yok ettiğini iddia etti. Bu değerlendirmeler Trump'ın kendi ifadeleri. Bağımsız bir kaynak tarafından doğrulandığına dair bir bilgi yok.

#3
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Trump "Pickaxe Dağı" için ne söyledi? Katar'ın arabuluculuğunda olası müzakereler hakkında görüşü sorulan Trump, yeni askeri eylemlere yönelik hazırlıkların olabileceğini ima etti. Trump, "Mesela 'Pickaxe Dağı' (Kazma Dağı) meselesi var, onunla da ilgilenmeniz gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı bir şekilde halledebiliriz." dedi. Trump'ın "Pickaxe Dağı"nı hedef göstermesi bu kez ilk değil. Temmuz 2026 tarihli haberlere göre Trump, bölgenin kısa süre içinde vurulacağını daha önce de dile getirmişti.

#4
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Pickaxe Dağı nedir, nerede? Pickaxe Dağı, Farsça adıyla Kuh-ı Kolang Gaz La, İran'ın Natanz nükleer zenginleştirme tesisinin güney tarafında yer alıyor. Tahran'ın yaklaşık 225 kilometre güneyinde bulunan alanda yeraltı inşaatı sürüyor. Natanz, 2025'te ABD tarafından bombalanmıştı. Associated Press'in aktardığı uzman değerlendirmelerine göre James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi analistleri, tesisin 80 ile 100 metre arasında bir derinlikte inşa edildiğini tahmin ediyor. Bazı uzmanlar ise tesisin daha derinde olabileceğini söylüyor.

#5
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Tesisin ne amaçla kullanılacağı belli değil. Uzmanlar zenginleştirme ya da santrifüj üretimi ihtimalinden söz ediyor. Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tesise hiç erişimi olmadı. Bu nedenle içeride neyin bulunduğu doğrulanabilmiş değil.

#6
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

ABD yeniden saldırı başlatacak mı? Trump'a ABD'nin önümüzdeki hafta İran'a karşı askeri operasyonlara yeniden başlayıp başlamayacağı soruldu. Trump soruya yanıt vermedi. Gazeteciye, "Neden böyle aptalca bir soru soruyorsun? Bunu sana söyleyemem. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bakalım ne olacak" karşılığını verdi. Trump, ABD'nin bir anlaşma için acele etmediğini de vurguladı. Yani yeni bir saldırı kararıyla ilgili açık bir takvim paylaşılmadı.

#7
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Müzakerelerde son durum ne? Trump, müzakerelerin "iyi gittiğini" ancak İranlı tarafın pek güvenilir olmadığını söyledi. Trump'a göre İran bir anlaşma yapıyor, sonra bundan vazgeçiyor. Bu değerlendirme de Trump'ın kendi görüşü. İran'ın konuya ilişkin yanıtı AA metninde yer almıyor. Konuya ilişkin önceki haberlerde, nükleer program görüşmelerinin Ağustos ortasında sona eren 60 günlük müzakere süresinin ardından anlaşmaya varılamadan askıda kaldığı aktarılmıştı. Katar ve Umman'ın arabuluculuk çabalarını yeniden canlandırmaya çalıştığı da haberlere yansımıştı.

#8
Foto - 'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Washington'ın tutumu nedir? Trump'ın temel mesajı değişmedi: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bunun anlaşmayla mı yoksa askerî yolla mı sağlanacağı ise açıklanmadı. Trump bir yandan müzakerenin sürdüğünü söylüyor, bir yandan askeri seçeneğin masada olduğunu hatırlatıyor.

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Yorumlar

hasel

Yerin üstündeki tesisler,savaş zamanı senin değildir.Ben bunu bu sitede defaatle yazdım.Sratejik tesisler,çok fazla derinliklerde ve çok sağlam,etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.Savaş malzemesi üretiminde çalışanlarda özel korunmalı.Onlar da çok derinlerde,korunaklı yerlerde savaş esnasında olmalılar.Artık,dünyamız 3.savaş durumuna girdi.Son derece tedbirli olmalı;Birliktelikleri çoğaltmalı.Kıyamet hengamesinde,kimse kimseye yardım edemez.
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