'İran'ın nükleer tesisleri 10 dakikada vurulabilir'

Trump ne dedi? Trump, hâlâ ilgilenmeleri gereken "bir ya da iki tesis" bulunduğunu belirtti. Bunun ardından şu ifadeyi kullandı: "Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var." Trump, ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın donanmasını, hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, askeri teçhizatını ve nükleer altyapısının büyük bölümünü yok ettiğini iddia etti. Bu değerlendirmeler Trump'ın kendi ifadeleri. Bağımsız bir kaynak tarafından doğrulandığına dair bir bilgi yok.