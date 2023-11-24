2023-11-24 19:31:24 Milyonlarca kişinin çalıştığı tekstil sektöründen korkutan haber az önce geldi! “Eyvah ki ne eyvah” diyeceksiniz
Tekstilde korkutan senaryo: İflas, kapanma ve konkordatolar geliyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, iç piyasa ve dış pazardaki olumsuz koşullar nedeniyle tekstil ve giyimde sıkıntıların giderek arttığını söyledi. Ekonomi Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre, tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdam kaybının 200 bini aştığını söyleyen TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, bundan sonraki dönemde iflas, şirket kapanması ve konkordatoların görüleceği konusunda uyarıda bulundu.