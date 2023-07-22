Milyonlarca kişi merak ediyor! İşte yeni PlayStaion’un özellikleri

Yeni modelin 8K oyun ve yüksek kare hızlı 4K oyun destekleyeceği söylentiler arasında yer alıyor. AMD, FSR2’ye kıyasla iki kat daha fazla performans sağlaması beklenen FSR3 (FidelityFX Super Resolution 3) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu ilerleme, oyun geliştiricileri için yeni olanaklar sunarak, daha fazla grafik doğruluğu eklemelerine ve ışın izleme gibi teknolojileri birleştirmelerine olanak sağlayabilir. Analistler, yaklaşmakta olan PlayStation konsolunun işlemcisinin “Viola” kod adına sahip olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl PlayStation 5 Pro ile ilgili açıklama yapan TCL, Xbox ve PlayStation’ın bir sonraki sürümünün 60-120 FPS’de 8K içeriği desteklemesi ve Radeon RX 7700 XT ekran kartına eşdeğer performans sunması gerektiğini belirtti.