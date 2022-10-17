Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Beyin mucizevi bir organ ve tüm sağlığımızın da belirleyicisi. Bu nedenle onu korumak ve sağlığını güçlendirmek de büyük önem taşıyor. Muazzam boyutlarda bir depolama kapasitesine de sahip bu organ, tüm hayati işlevlerimizi de kontrol eder. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı da, tam olarak bu yüzden beynimizden geçer. Ancak yaptığımız bazı hatalar doğrudan beynimize zarar verebilir. İster bilişsel performansınızı geliştirmek için öğleden sonra biraz uyumak, isterse demans riskinizi azaltmak için her gün dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak olsun, beyin açısından sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak günlük rutininizin bir parçası olmalıdır. Ve beyin sağlığınızı artırmak için yapabileceğiniz şeyler gibi, yaptığınız diğer bazı seçimler de beyninize zarar verebilir.