  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

2022-10-17 15:44:45
Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Beyin mucizevi bir organ ve tüm sağlığımızın da belirleyicisi. Bu nedenle onu korumak ve sağlığını güçlendirmek de büyük önem taşıyor. Muazzam boyutlarda bir depolama kapasitesine de sahip bu organ, tüm hayati işlevlerimizi de kontrol eder. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı da, tam olarak bu yüzden beynimizden geçer. Ancak yaptığımız bazı hatalar doğrudan beynimize zarar verebilir. İster bilişsel performansınızı geliştirmek için öğleden sonra biraz uyumak, isterse demans riskinizi azaltmak için her gün dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak olsun, beyin açısından sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak günlük rutininizin bir parçası olmalıdır. Ve beyin sağlığınızı artırmak için yapabileceğiniz şeyler gibi, yaptığınız diğer bazı seçimler de beyninize zarar verebilir.

#1
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

D VİTAMİNİNİ YETERLİ ALMAMAK D vitamini, kemik gücünü oluşturmak ve korumak için önemlidir. Aynı zamanda sinir, kas ve bağışıklık sistemlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, D vitamini ile beyin sağlığı arasında bir bağlantı bulmuştur.

#2
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Yapılan çalışmalar yeterli D vitamini düzeylerini korumanın Alzheimer geliştirme riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Ek olarak bilişin de iyileşmesine katkıda bulunur.

#3
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Uzmanlar D vitamini hakkında doktorunuza danışmanızı öneriyor.D vitamini düzeyinizi, yüksek D vitamini içeren gıdaları diyetinize ekleyerek, cildinizi güvenli seviyelerde güneş ışığına maruz bırakarak ve D vitamini takviyesi yaparak artırabilirsiniz.

#4
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

HAREKETSİZ OLMAK Hareketsiz bir yaşam tarzı, sağlığınız için birçok farklı yönden kötüdür. Araştırmalar bu durumun aynı zamanda kalp sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermiştir Buna ek olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "Hareketsiz yaşam tarzı ölüme neden olan tüm rahatsızlıkları yaşama ihtimalinizi yükseltir. Özellikle kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve obezite riskini iki katına çıkarır ve kolon kanseri, yüksek tansiyon, osteoporoz, lipid bozuklukları, depresyon ve anksiyete risklerini artırır.". "Yılda yaklaşık 2 milyon ölüm, fiziksel hareketsizliğin neden olduğu hastalıklardan kaynaklanıyor." Uzmanlar hareketsiz bir yaşam tarzının dünyada önde gelen 10 ölüm ve sakatlık nedeni arasında en büyük etken olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Artık fiziksel hareketsizliğin hafızayı da etkileyebileceği biliniyor . Science Daily, "Araştırmacılar, hareketsiz bir yaşamın, beynin hafıza oluşumu için kritik olan bölgelerindeki incelmesine neden olduğunu buldu " diyor. Peki, hareketsiz bir yaşam tarzından fiziksel egzersiz içeren bir rutine nasıl geçilir? "Fiziksel aktivite ile kalp atış hızınızı artırma hedefiyle küçük başlayın. Bu bisiklet sürme, günde en az 10 dakika koşu, yüzme ve hatta tempolu yürüyüş olabilir. Uzun süreli bir antrenmana gerek yoktur, sadece günde en az 10 dakika ayırın ve tutarlı olarak bu alışkanlığınızı devam ettirin.

#6
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

UYKUSUZLUK Şekerleme yapmanın beyninizi güçlendirmeye yardımcı olabileceği doğru olsa da, iyi bir gece uykusu almak çok daha önemlidir. Brain & Life, "Son araştırmalar, devam eden uyku eksikliklerinin beyne önemli ölçüde zarar verebileceğini gösteriyor" diyor. Uzmanlar, kaliteli uykunun bilişsel işlev için kritik olduğu konusunda hemfikir, özellikle kısa vadede. Araştırmalar, uyku yoksunluğunun öğrenmeyi engellediğini, bilişsel performansı bozduğunu ve tepki süresini yavaşlattığını gösteriyor.

#7
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Brain & Life, bilim insanlarının uyku ve hafıza depolamayı da ilişkilendirdiğini belirtiyor. Uyumadan hemen önce bir rutin oluşturmak ve sıvılardan kaçınmak gibi ipuçlarından yararlanarak yatma vakti rutininizden en iyi şekilde değerlendirdiğinizden emin olun.

#8
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

Uzmanlar ayrıca kendinize huzurlu bir ortam yaratmanızı ve ekran başında geçirilen zamanı azaltmanızı tavsiye ediyor.

#9
Foto - Milyonlarca kişi ihmal ediyor! Bu alışkanlıklar beyni çürütüyor

KENDİNİZE ÖZEN GÖSTERMEMEK Hayat yoğun ve hızlı olabilir. Özellikle sabahları birçok insan yataktan kalkıp işe hazırlanmak, çocuklarını okula götürme ve işine gitmekten başka bir şey yapmayı zor buluyor. Bu, bilişsel performansımızı etkileyebilir ve bizi zor durumlara sokabilir. Onun yerine uzmanlar, sabah ilk iş olarak kendinize biraz zaman ayırmanızı öneriyor. Biraz daha erken yatın ve biraz daha erken kalkın, böylece günü planlamak, meditasyon yapmak, gevşemek ve sabahları sizi uzun süre tok tutacak yüksek proteinli bir kahvaltı yapmak için biraz vaktiniz olur.

İranlılardan dikkat çeken Türkiye adımı! Peş peşe kurmaya başladılar
Ekonomi

İranlılardan dikkat çeken Türkiye adımı! Peş peşe kurmaya başladılar

Ukrayna-Rusya savaşında gerilim düşerken Ruslar, Türkiye'de şirket kurmaya devam ediyor. Türkiye'de en çok şirket kuranlar ise İranlılar old..
Villarreal-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Villarreal-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’nın 9.haftasında Villarreal ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? Villarreal-Osasuna saat ..
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken KIZILELMA mesajı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken KIZILELMA mesajı

Baykar'ın idealist bir vizyonla çalışan ve dünyada kendi sınıfında en iyisi denilebilecek insansız hava araçlarını geliştiren bir kurum oldu..
Hani sansür vardı Kocasakal! Geniş geniş konuştular
Gündem

Hani sansür vardı Kocasakal! Geniş geniş konuştular

Bartın'daki maden felaketinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında Prof. Dr. Ümit Kocasakal, sansür var imasında bulundu. Sansür olduğunu s..
Çok kritik FETÖ uyarısı geldi! Bomba iddia
Medya

Çok kritik FETÖ uyarısı geldi! Bomba iddia

Nedim Şener, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın ardından İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonları yürüten savcı Can Tuncay'ı..
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de
Dünya

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23