Yılmaz, “Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" diye konuştu. Milyonlarca emeklinin merak ettiği seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, henüz formüllerin netleşmediğini belirtti. Yılmaz, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" dedi.