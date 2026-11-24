Milyonlarca kişi havalara uçacak! Hükümetten emekli zammıyla ilgili flaş açıklama
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.
Emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde bir artış hedeflediklerini belirten Yılmaz, düzenlemede prim gün sayısı ve yaşın önemli kriterler olacağını söyledi.
Seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin de konuşan Yılmaz, teknik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik maaş düzenlemesi için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yılsonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Emekli maaşlarına yönelik farklı formüller üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, düzenlemenin hakkaniyet ve adalet çerçevesinde yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Yılmaz, “Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" diye konuştu. Milyonlarca emeklinin merak ettiği seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, henüz formüllerin netleşmediğini belirtti. Yılmaz, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" dedi.
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