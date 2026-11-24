Bir bu eksikti: Türk turistlere vize düzenlemesi!
Türk turistlerin tatil için tercih ettiği ülkelerde vize ücretleri artırılıyor. Zam kararıyla birlikte popüler tatil rotasındaki ülkelere giriş maliyeti de artacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türk turistlerin tatil için tercih ettiği ülkelerde vize ücretleri artırılıyor. Zam kararıyla birlikte popüler tatil rotasındaki ülkelere giriş maliyeti de artacak.
ZAM GELİYOR 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle tek girişli standart Mısır vizesinin ücreti 27,30 eurodan 30,10 euroya çıkarılacak.
Kahire Uluslararası Havalimanı üzerinden alınan dijital vize bedeli ise 35,57 euroya yükselecek.
Yeni vize zammı, Mısır'a seyahat etmeyi planlayan ve vize almak zorunda olan bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyecek.
Zaman kaybetmeden, kolay bir şekilde yurt dışına çıkmak isteyen tatilciler için bu liste büyük önem taşıyor. İşte, 2025’te Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler ve seyahat planlaması yaparken bilmeniz gerekenler...
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan Online vizeyle 90 gün vizesiz. Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Andorra 90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz
Arjantin 90 gün vizesiz
Arnavutluk 90 gün vizesiz
Azerbaycan Türkiye kimlik kartıyla ya da Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor.
Bahamalar 90 gün vizesiz
Barbados 90 gün vizesiz.
Belarus 30 gün vizesiz
Birleşik Arap Emirlikleri Online vize uygulaması var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün. BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23