Osmanlı döneminde uluslararası ticari ilişkilerde faaliyet gösteren Ermeni tüccarların Erzurum'daki petrol ticaretinde nasıl bir yere sahip olduklarının da araştırılması gereken konular arasında bulunduğunu ifade eden Özdemir şöyle devam etti, " Ravidof tek başına faaliyet gösteren bir tüccar mıydı, yoksa daha geniş bir ticaret ağının parçası mıydı? Rusya'daki petrol şirketleriyle bağlantısı var mıydı? Erzurum'da petrol depoları ve satış merkezleri bulunuyor muydu? Yeni arşiv belgelerinin ortaya çıkarılması, bu soruların cevaplanmasına katkı sağlayabilir." Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, petrol ve neft üzerine yürüttüğü çalışmaların, Erzurum'un yalnızca askerî, siyasi ve kültürel kimliğiyle değil, enerji ticareti geçmişiyle de değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini anlatarak, "Ravidof'a ilişkin belge, Erzurum'da petrol üretildiğini veya Rusya'dan petrol ithal edildiğini tek başına kanıtlamıyor. Ancak şehrin 1906 yılında petrol ticaretine sahne olduğunu gösteriyor. Bu tarihî kayıt, Erzurum'un Rusya, Kafkasya ve Anadolu arasındaki enerji ticaretinde üstlenmiş olabileceği rolün yeniden araştırılması açısından önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Belki de bu soruların cevapları, Osmanlı arşivlerinin henüz gün yüzüne çıkarılmamış belgelerinde saklıdır" diye konuştu.