Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

SORU: 1977 doğumluyum. 1995 yılında sigortalı çalışmaya başladım. 2016 yılında işten çıktım. SSK’ya 4100 gün prim ödedim. 2017 yılında iş yeri açtım, Bağkur’lu oldum. 2100 gün de Bağkur’a prim ödedim. Şubat 2023’te sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabilirim? Şerif TABAK CEVAP: SSK’dan daha erken emekli olabilirsiniz. Primi ödenen son yedi yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Bağkur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz halinde, 23 Kasım 1995’ten sonra sigortalı olduğunuzu varsayarsak, SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. EYT kapsamında olduğunuzdan emekliliğinizde yaş aranmayacak olup, süre ve prim şartını da sağladığınızdan, Bağkur’dan sonra SSK’ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Sosyal güvenlik planlaması yapsanız da Bağkur’a 41 ay (1230 gün) prim ödemeseydiniz şimdi emekliydiniz.