  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

2023-06-05 14:17:00
Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

Emekli olmayı bekleyen SSK ve Bağ-kur'lular için Posta yazarı Ekrem Sarısu merak edilenleri yanıtladı.

#1
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

SORU: 1977 doğumluyum. 1995 yılında sigortalı çalışmaya başladım. 2016 yılında işten çıktım. SSK’ya 4100 gün prim ödedim. 2017 yılında iş yeri açtım, Bağkur’lu oldum. 2100 gün de Bağkur’a prim ödedim. Şubat 2023’te sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabilirim? Şerif TABAK CEVAP: SSK’dan daha erken emekli olabilirsiniz. Primi ödenen son yedi yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Bağkur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz halinde, 23 Kasım 1995’ten sonra sigortalı olduğunuzu varsayarsak, SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz.  EYT kapsamında olduğunuzdan emekliliğinizde yaş aranmayacak olup, süre ve prim şartını da sağladığınızdan, Bağkur’dan sonra SSK’ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Sosyal güvenlik planlaması yapsanız da Bağkur’a 41 ay (1230 gün) prim ödemeseydiniz şimdi emekliydiniz.

#2
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

SORU: 1 Ekim 1971 doğumluyum. 9 Eylül 1995’te vergi kaydım oldu. Bağkur’a kayıt yapmadan esnaflığa başladım. Halen devam ediyorum. 4 Ekim 2000’de borçlanma ile Bağkur’a kayıt oldum. O tarihte Bağkur’dan gelen yazıda; 1982’den borçlanma hakkım olduğundan bahsediyor. Buna göre 9 Eylül 1995’ten Bağkur’a kayıt olabilir miyim? 4 Ekim 2000 itibarıyla tabandan prim ödüyorum. 1992’de 15 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanmasıyla EYT’den faydalanmak istiyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Adem ALTINAY

#3
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

CEVAP: 2 Ağustos 2003’de yürürlüğe konan 4956 sayılı kanunun 47’nci maddesiyle Bağkur kanununa (mülga 1479 sayılı kanuna) eklenen geçici 18’inci maddesi hükmünce, sizin gibi süresi içinde Bağkur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanlara 6 aylık süre verilerek, 20 Nisan 1982-4 Ekim 2000 arası için en geç 2 Şubat 2004’e kadar vergi kaydı ibraz edenlerin Bağkur’u vergi mükellefiyet tarihinden itibaren başlatıldı. Bu sürede vergi kaydı ibraz etmeyenlerin sigortalılık hak ve yükümlüğü 4 Ekim 2000’den itibaren başlatıldı. 

#4
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

Sorunuzda belirttiğiniz yazı; en geç 2 Şubat 2004’e kadar vergi kaydı ibraz ederek Bağkur’un vergi kayıt tarihinden itibaren başlatılmasına ilişkin bir yazıdır. Bu yazının verdiği hak 2 Şubat 2004’te bitti. Dolayısıyla bugün o yazıya dayanarak 9 Eylül 1995 itibarıyla Bağkur’a kayıt yaptıramazsınız. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 15 ay geri gider ve EYT kapsamına girersiniz. EYT’lilerden yaş aranmadığından priminizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Şayet boşluğunuz yoksa askerliğinizi borçlanıp ara vermeden prim ödemeye devam etmeniz halinde, toplam priminizi 9000 güne tamamlayacağınız 4 Temmuz 2024’te emekli olabilirsiniz.

#5
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

SORU: 6 Nisan 1973 doğumluyum. 14 Aralık 1997’de Emekli Sandığı’na girdim. 9350 gün hizmetim var ve halen çalışmaktayım. EYT kapsamında maaş almak kaydı ile ne zaman emekli olabilirim? Jale YILDIZ

#6
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

CEVAP: Emekli olmak için; 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. EYT kapsamında olduğunuzdan emekliliğinizde yaş aranmayacak, sadece hizmet süresi şartıyla emekli olacaksınız. Hizmet süreniz de yeterli olduğundan, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

#7
Foto - Milyonlarca kişi bunu bilmeden yapıyor! O tutarı boşa ödemeyin

Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonra o görüntü çok konuşuldu!
Sosyal Medya

Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonra o görüntü çok konuşuldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Mehmet Şimşek'e ilişkin hitabı sosyal medyada gündem oldu.
Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak
Ekonomi

Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg istifa etti. Bu iflasın ardından 9 bin mağazanın daha kapanması bekle..
Ali Koç'tan kongre kararı
Spor

Ali Koç'tan kongre kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda kongre kararı almayı düşünüyor.
Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Dolar kuru 15.28....
Ekonomi

Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Dolar kuru 15.28....

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel'den dolar-enflasyon ilişkisine dair dikkat çeken bir paylaşı..
Acı olay! Ölüm direksiyon başında yakaladı
Yerel

Acı olay! Ölüm direksiyon başında yakaladı

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.
Yeni MİT Başkanı belli oldu
Medya

Yeni MİT Başkanı belli oldu

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni MİT Başkanı'nın İbrahim Kalın olduğunu duyurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23