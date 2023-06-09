Milyonlarca insan ölümle burun buruna! Türkiye'nin kapısını çalıp acil olarak yardım istediler

"Sudan hükümeti taraf olduğu tüm ateşkesleri uyguladı ve ihlal etmedi. Ateşkesi ihlal eden hep karşı taraftı. Bunu güçlerini harekete geçirerek, desteklere ulaşmaya çalışarak, mühimmat taşıyarak, araçlarını bir bölgeden başka bölgeye harekete geçirerek ihlal etti. Vatandaşlarımızın acılar çekmesine yol açtıkları için HDK'nın sivil yerleşimlerden çıkmalarını şart koşmuştuk. Halkımızın gıdaya ilaca ulaşmasına engel oldular. İnsanların evlerine çöktüler. Mülklerini yağmaladılar. Dolaysıyla onların yerleşim yerlerinden çıkarılması çok zaruri bir ihtiyaçtır. Yani ancak bu şekilde ateşkesin başlaması konusunu düşünürüz. Hastanelerden, su ve elektrik binalarından da çıkmaları gerekiyor. Eğer bu bahsettiklerim gerçekleşirse biz yeni bir ateşkes görüşmesine hazırız."