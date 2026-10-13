İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Asgari ücretin emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmediğini vurgulayan Erdem, buna karşın en önemli veri olarak enflasyonun kullanıldığını kaydetti. Erdem "Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor" dedi.