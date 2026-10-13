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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

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İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Ekonomist Faruk Erdem, asgari ücretin kaç para olacağına dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Erdem'e göre en güçlü senaryo olarak yüzde 25-30 aralığında bir zam masada duruyor.

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Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Adım adım 2026 yılının sonuna yaklaşılırken 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamı için hesaplamalar ve tahmin senaryoları da yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağını araştırıyor.

#2
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Asgari ücret her ne kadar direkt olarak enflasyon ile belirlenmiyor olsa da enflasyon rakamlarında da zamma dair ipuçları aranıyor.

#3
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Sabah'taki yazısında Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında olmasının, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış olmasının beklendiğini aktardı.

#4
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Emekliler ve memurların yanı sıra milyonlarca çalışan da asgari ücrete kilitlendi. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ne kadarlık bir asgari ücret rakamı çıkacağı merak ediliyor.

#5
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Asgari ücretin emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmediğini vurgulayan Erdem, buna karşın en önemli veri olarak enflasyonun kullanıldığını kaydetti. Erdem "Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor" dedi.

#6
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Asgari ücrete yüzde 25 artış yapılması halinde 33 bin 30 TL olan brüt asgari ücretin 41.287,50 TL'ye çıkacağı, net asgari ücretin ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacağı hesaplandı. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücretin 42.939 TL olacağı, net asgari ücretin yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacağı hesaplandı.

#7
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Öte yandan OVP'de enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,4 olacağı tahmin edilmişti. Bu oranın uygulanması halinde ise brüt asgari ücretin 38 bin 559 TL'ye, net asgari ücretin 36 bin 49 TL'ye çıkabileceği hesaplandı.

#8
Foto - İşte asgari ücrete yapılacak zam: En güçlü senaryo belli oldu

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

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Yorumlar

Emekli vatandaş

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