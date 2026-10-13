Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

“AYNI ACILARIN AZERBAYCAN’DA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ” Azerbaycan halkına kardeşlik vurgusuyla seslenen Şahin, açıklamasının amacının ülkenin iç işlerine müdahale etmek ya da Azerbaycanlıları incitmek olmadığını belirtti. Şahin, “Bugün aynı acıların kardeş Azerbaycan’da yaşanmasını istemiyoruz, gönlümüz razı olmuyor. Bunu sizi incitmek ya da iç işlerinize karışmak için değil, bu tecrübeyi bizzat yaşamış bir millet, kardeşiniz olarak söylüyoruz” dedi. İnançların ve dinî değerlerin yasaklar üzerinden tartışma konusu hâline getirilmesinin toplumsal birlikteliğe zarar verebileceğini ifade eden Şahin, toplumun güçlenmesinin bütün kesimlerin haklarına sahip çıkılmasıyla mümkün olacağını vurguladı. “GERÇEK KARDEŞLİK, YANLIŞ GÖRDÜĞÜNDE DE SÖZÜNÜ SÖYLEMEKTİR” Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken Fatma Şahin, gerçek kardeşliğin yalnızca iyi günlerde dayanışma göstermekten ibaret olmadığını belirtti. Şahin, “Gerçek kardeşlik, sadece iyi günde yanında olmak değil, yanlış gördüğünde de kardeşinin iyiliği için sözünü söyleyebilmektir. Bizim sözümüzün özü budur” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’a uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Şahin, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı tecrübelerin dikkate alınmasını istedi. “CAN AZERBAYCAN BÜTÜN EVLATLARINA SAHİP ÇIKARAK GÜÇLENECEK” Açıklamasının sonunda kardeş Azerbaycan’ın toplumsal birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini belirten Şahin, şu çağrıda bulundu: “Gelin kardeşim, bu yanlıştan dönün. Biz bu acıyı yaşadık, çok zaman kaybettik, siz yaşamayın, kaybetmeyin.” Azerbaycan’ın kendi evlatlarıyla karşı karşıya gelmek yerine bütün vatandaşlarını kucaklayarak güçlenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Can Azerbaycan’ın kendi evlatlarıyla karşı karşıya gelerek değil, bütün evlatlarına sahip çıkarak, özüne sahip çıkarak güçleneceğine, bu yanlıştan ivedilikle döneceğine inanıyoruz.”