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Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

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Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

Azerbaycan’da Bakanlar Kurulunun 21 Eylül 2026 tarihli kılık kıyafet düzenlemesinin ardından okullarda başlayan başörtüsü yasağı gündemdeki yerini korurken, skandal uygulamaya tepkiler yükselmeye devam ediyor.

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Foto - Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Azerbaycan’da Bakanlar Kurulunun 21 Eylül 2026 tarihli kılık kıyafet düzenlemesinin ardından okullarda başlayan başörtüsü yasağı gündemdeki yerini korurken, skandal uygulamaya tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamalarına tepki göstererek Türkiye’nin geçmişte yaşadığı yasakları hatırlattı. Şahin, “Biz bu acıyı yaşadık, çok zaman kaybettik, siz yaşamayın, kaybetmeyin” ifadeleriyle Azerbaycan’a çağrıda bulundu.

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Foto - Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Azerbaycan’da başörtüsü ve öğrenci kıyafetlerine ilişkin tartışmalara yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı başörtüsü yasaklarını hatırlatarak kardeş Azerbaycan’a seslendi. Kadınların eğitimden, çalışma hayatından ve kamusal yaşamdan dışlanmasının topluma fayda sağlamadığını belirten Şahin, benzer acıların Azerbaycan’da yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

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Foto - Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

“BİZE NE KAZANDIRDI?”

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Foto - Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

Türkiye’nin başörtüsü yasakları döneminde yaşadığı sorunlara dikkat çeken Fatma Şahin, kadınların eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırılmasının ülkeye ne kazandırdığının sorgulanması gerektiğini belirtti. Şahin, “Kadınların eğitimden, çalışma hayatından ve kamusal yaşamın farklı alanlarından dışlanması bize ne kazandırdı? Türkiye’nin önünü hangi açıdan açtı, ülkemizi hangi açıdan güçlendirdi? Hangi güvenlik sorunumuzu çözdü, geleceğimizi nasıl daha güvenli, daha güzel hâle getirdi? Hiçbirini…” ifadelerini kullandı. Başörtüsü yasaklarının toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini kaydeden Şahin, bu süreçte kız çocuklarının hayallerinin yarım kaldığını, ailelerin mağduriyet yaşadığını ve uzun yıllar telafisi süren hak kayıplarının ortaya çıktığını dile getirdi.

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Foto - Fatma Şahin’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın!

“AYNI ACILARIN AZERBAYCAN’DA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ” Azerbaycan halkına kardeşlik vurgusuyla seslenen Şahin, açıklamasının amacının ülkenin iç işlerine müdahale etmek ya da Azerbaycanlıları incitmek olmadığını belirtti. Şahin, “Bugün aynı acıların kardeş Azerbaycan’da yaşanmasını istemiyoruz, gönlümüz razı olmuyor. Bunu sizi incitmek ya da iç işlerinize karışmak için değil, bu tecrübeyi bizzat yaşamış bir millet, kardeşiniz olarak söylüyoruz” dedi. İnançların ve dinî değerlerin yasaklar üzerinden tartışma konusu hâline getirilmesinin toplumsal birlikteliğe zarar verebileceğini ifade eden Şahin, toplumun güçlenmesinin bütün kesimlerin haklarına sahip çıkılmasıyla mümkün olacağını vurguladı. “GERÇEK KARDEŞLİK, YANLIŞ GÖRDÜĞÜNDE DE SÖZÜNÜ SÖYLEMEKTİR” Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken Fatma Şahin, gerçek kardeşliğin yalnızca iyi günlerde dayanışma göstermekten ibaret olmadığını belirtti. Şahin, “Gerçek kardeşlik, sadece iyi günde yanında olmak değil, yanlış gördüğünde de kardeşinin iyiliği için sözünü söyleyebilmektir. Bizim sözümüzün özü budur” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’a uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Şahin, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı tecrübelerin dikkate alınmasını istedi. “CAN AZERBAYCAN BÜTÜN EVLATLARINA SAHİP ÇIKARAK GÜÇLENECEK” Açıklamasının sonunda kardeş Azerbaycan’ın toplumsal birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini belirten Şahin, şu çağrıda bulundu: “Gelin kardeşim, bu yanlıştan dönün. Biz bu acıyı yaşadık, çok zaman kaybettik, siz yaşamayın, kaybetmeyin.” Azerbaycan’ın kendi evlatlarıyla karşı karşıya gelmek yerine bütün vatandaşlarını kucaklayarak güçlenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Can Azerbaycan’ın kendi evlatlarıyla karşı karşıya gelerek değil, bütün evlatlarına sahip çıkarak, özüne sahip çıkarak güçleneceğine, bu yanlıştan ivedilikle döneceğine inanıyoruz.”

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