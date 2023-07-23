2023-07-23 15:56:25 Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı
Son dakika haberi... Emekli maaşlarında flaş gelişme! Emekli maaşlarına gelen yüzde 25'lik zam sonrası Cumhur İttifakı'nın önemli ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zammın yeterli bulunmadığını dile getirip seyyanen zam çağrısında bulunmuştu. AK Parti'den bu çağrıya ilk yanıt geldi. Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Seyyanen zamda tarih erkene alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. İşte detaylar haberimizde...