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Ekonomi
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Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

2023-07-23 15:56:25
Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

Son dakika haberi... Emekli maaşlarında flaş gelişme! Emekli maaşlarına gelen yüzde 25'lik zam sonrası Cumhur İttifakı'nın önemli ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zammın yeterli bulunmadığını dile getirip seyyanen zam çağrısında bulunmuştu. AK Parti'den bu çağrıya ilk yanıt geldi. Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Seyyanen zamda tarih erkene alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek zam haberi sonunda geldi. ÖTV ve KDV'ye gelen zamlar sonrası emekliler 'Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarına gelen yüzde 25'lik zam sonrası Cumhur İttifakı'nın önemli ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zammın yeterli bulunmadığını dile getirip seyyanen zam çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Zamda tarih erkene alındı! Erdoğan açıkladı Ankara kulisleri hareketlendi. İşte emekli maaşı zam haberinin detayları...

#2
Foto - Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

Refah payıyla birlikte emeklinin zam oranı yüzde 25'e tamamlanmıştı. Ancak gelen KDV ve ÖTV zamları sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.

#3
Foto - Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verirken emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti. "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.

#5
Foto - Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

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