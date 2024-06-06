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Ekonomi
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Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

2024-06-06 14:50:46
Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yeniden emekliye zam var.

#1
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Öte yandan emeklilik döneminde alınacak maaşların miktarı, çalışma hayatı boyunca sağlanan gelirlerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

#2
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Bu nedenle, emeklilik planlarını çalışma hayatında yapmak, ileride daha yüksek bir emekli maaşı alma şansını artırabilir.

#3
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

İşte Haber Global'in haberine göre süreçler şu şekilde.

#4
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Emeklilik döneminde alınacak maaşın miktarı, çalışma hayatı boyunca ödenen primler ve SGK'ya bildirilen kazançlar üzerinden belirlenir. Dolayısıyla, çalışırken yapılan planlamaların emeklilik dönemindeki maaşı doğrudan etkilediği bilinmektedir.

#5
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınan üç ayrı dönem bulunmaktadır:

#6
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

*9 Eylül 1999 öncesinde çalışılan dönem, *9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arasında çalışılan dönem, *1 Ekim 2008 sonrasında geçerli olan dönem.

#7
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Bu dönemlere göre hesaplanan emekli maaşı, çalışma hayatı boyunca elde edilen ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılmasıyla belirlenir.

#8
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Örneğin, 1999 öncesindeki dönemde emekli maaşı hesaplama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi için v olarak uygulanırken, 1999-2008 arasındaki dönemde bu oran e'e düşmektedir. Son dönemde ise, sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle birlikte aylık bağlama oranı P'ye kadar inmiştir.

#9
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Bu hesaplama yöntemleri gösteriyor ki, eski dönemlerde yüksek kazançlar elde edenler, emeklilik dönemlerinde daha avantajlı konumda olabilirler. Ancak, çalışırken alınacak tedbirler ve doğru planlamalar, herkesin emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş alma şansını artırabilir.

#10
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Emeklilik döneminde alınacak maaşın miktarı, çalışma hayatı boyunca yapılan doğru tercihlerle büyük ölçüde belirlenebilir. İşte, emekli maaşlarını yükseltmenin yolları olarak bilinen 8 altın kural:

#11
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Prime Esas Kazancınızı Yüksek Tutun: Emekli maaşı hesaplamasında en kritik parametre, prime esas kazancınızdır yani bordronuzdaki brüt maaşınız. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar avantajlı olur. Bu nedenle, düzenli olarak ödenen tüm ek ödemelerin de bordroya dahil edildiğinden emin olun.

#12
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Brüt Maaşınızı Asgari Ücretin Üzerinde Tutun: Emekli maaşlarının her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin üzerinde olması önemlidir. Böylece, senede 60-70 liralık artışlar sağlayabilirsiniz.

#13
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Tavan Üzerinden Prim Ödemesi Yapmaya Özen Gösterin: Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, tavan üzerinden ödeme yapmaya gayret edin. Tavan ödeme, brüt asgari ücretin 7.5 katına çıkarıldığı için emekli maaşınızı olumlu etkileyebilir.

#14
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

İki Yerde Sigortalı Olun: İmkânınız varsa, hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı (4A) olarak sigortalı olun. Aynı anda iki yerden sigortalı olduğunuzda prime esas kazançlarınız toplanacak ve emekli maaşınız daha yüksek olacaktır.

#15
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Prim Gün Sayılarını Kontrol Edin: Prim gün sayılarınızın her ay için 30 gün olduğundan emin olun. Bazı işverenler daha az gün gösterebiliyor. Hizmet dökümünüzü e-devletten sürekli kontrol edin ve hile yapıldığını düşünüyorsanız ALO 170'e bildirin.

#16
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Emeklilik Planını Erken Yapın: Emeklilik planını son yıllara bırakmayın. Ne kadar erken davranırsanız, o kadar kazançlı çıkarsınız. Son 3.5 yılı iyi değerlendirin ve bu sürede yüksek prim ödemeyi ihmal etmeyin.

#17
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

SSK'lı Olmanın Avantajını Kullanın: Son 3.5 yılda SSK'lı olmak, BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlıdır. Bu şekilde, SSK şartlarıyla emekli olarak daha yüksek bir maaş alabilirsiniz.

#18
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Prime Esas Kazancınızı Yüksek Tutun: Emekli maaşı hesaplamasında en kritik parametre, prime esas kazancınızdır yani bordronuzdaki brüt maaşınız. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar avantajlı olur. Bu nedenle, düzenli olarak ödenen tüm ek ödemelerin de bordroya dahil edildiğinden emin olun.

#19
Foto - Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Başvuru Sırasında Aile Durumunuzu Doğru Bildirin: Emeklilik zamanınız geldiğinde, başvuru sırasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını tam olarak bildirin. Bu kişiler de emekli maaşınızı olumlu etkileyebilir.

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