Milyonlarca emekli için maaş artıran detay

Prime Esas Kazancınızı Yüksek Tutun: Emekli maaşı hesaplamasında en kritik parametre, prime esas kazancınızdır yani bordronuzdaki brüt maaşınız. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar avantajlı olur. Bu nedenle, düzenli olarak ödenen tüm ek ödemelerin de bordroya dahil edildiğinden emin olun.