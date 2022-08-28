Milyonlarca bağımlısı var! Şifa deposu sanılan üründe büyük tehlike

Özfidancı, kil yemenin bağımlılık yaptığını belirterek, “Kili cilt maskesi olarak kullanırız ama yemeyi isteyen bir grup var. İstemeyen bir grup var. İsteyen grup da toprağı yeme isteği geliyor. Toprağı da temiz olarak bulamayınca kile yöneliyorlar. Sivas Zara bölgesinde çıktığı için Sivaslılar da bunu bildiği için rahatlıkla gelip alıyorlar. Şehir dışına da kargo yoluyla gidiyor. Kille alakalı çok ürün var. Peeling, kil maskesi gibi ürünleri kozmetik alanında çok fazla kullanılıyor. Ama yeme konusunda normal olarak biz önermiyoruz. Bir lokmadan sonra yememeleri gerekir. Bir lokmadan sonra bağımlı olanları da var. Sürekli isteyenler var, sürekli yemek isteyen müşteriler var. Onlarda belirli bir süreden sonra bağımlılık yapıyor” ifadelerine yer verdi.