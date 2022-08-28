2022-08-28 11:50:31 Milyonlarca bağımlısı var! Şifa deposu sanılan üründe büyük tehlike
Çocuklar başta olmak üzere; vitamin-mineral özellikle de demir eksikliği bulunan hamile kadınların bolca tükettiği kil, sanılanın aksine faydadan çok zarar veriyor. Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kil, toprak, kağıt, boya ve kül gibi maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesinin Pika Sendromu olarak adlandırıldığını belirterek, bu tür maddelerden şifa arayanları uyardı.