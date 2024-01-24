2024-01-24 13:49:00 Milyonlarca araç sahibine kötü haber! “Yeni bir vergi daha geliyor” iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak
Milyonlarca araç sahibine bir masraf daha çıktı. Nur topu gibi yeni bir verginin geleceği iddia edildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Orta Vadeli Programı'nda yer alan Yeşil Dönüşüm detayı milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle, dünya genelinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş giderek artıyor. Bu kapsamda, KAV kısaltmalı yeni bir vergi için kolların sıvandığı öne sürüldü. İddialara göre, Türkiye’de Karbon Vergisi’nin hayata geçeceği, hatta Maliye'de daire başkanlığının bile hazır olduğu belirtildi.