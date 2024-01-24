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Ekonomi
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Milyonlarca araç sahibine kötü haber! "Yeni bir vergi daha geliyor" iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak

2024-01-24 13:49:00
Milyonlarca araç sahibine kötü haber! “Yeni bir vergi daha geliyor” iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak

Milyonlarca araç sahibine bir masraf daha çıktı. Nur topu gibi yeni bir verginin geleceği iddia edildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Orta Vadeli Programı'nda yer alan Yeşil Dönüşüm detayı milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle, dünya genelinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş giderek artıyor. Bu kapsamda, KAV kısaltmalı yeni bir vergi için kolların sıvandığı öne sürüldü. İddialara göre, Türkiye’de Karbon Vergisi’nin hayata geçeceği, hatta Maliye'de daire başkanlığının bile hazır olduğu belirtildi.

#1
Foto - Milyonlarca araç sahibine kötü haber! "Yeni bir vergi daha geliyor" iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak

Avrupa Birliği (AB), enerji krizinin küresel etkilerini ortaya koydu. 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede konusunda harekete geçti. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına (SKDM) geçiş dönemi iyi değerlendirilerek SKDM’den hızlı etkilenecek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına yönelik politikalar hayata geçileceği belirtildi. Öte yandan Orta Vadeli Program’da, “SKDM’ye uyum kapsamında etkin işleyen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilecek, mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda Türk Vergi Sistemi gözden geçirilecek ve karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir” ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Milyonlarca araç sahibine kötü haber! "Yeni bir vergi daha geliyor" iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak

Karbon vergisi, sera gazı salınımını azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, bir ürünün üretimi, tüketimi veya ithalatı sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarına dayanır. Vergi miktarı, ürünün karbon ayak izine göre belirlenir ve temel amacı çevreye verilen zararın maliyetini içermek ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir. Günümüzde, birçok ülke, Finlandiya'dan başlayarak benzer bir vergi modelini uygulamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Norveç, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, kendi iç piyasalarında karbon vergisi uyguluyor.

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