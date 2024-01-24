Milyonlarca araç sahibine kötü haber! “Yeni bir vergi daha geliyor” iddiası gündemi sarstı! Bakın ne kadar olacak

Karbon vergisi, sera gazı salınımını azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, bir ürünün üretimi, tüketimi veya ithalatı sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarına dayanır. Vergi miktarı, ürünün karbon ayak izine göre belirlenir ve temel amacı çevreye verilen zararın maliyetini içermek ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir. Günümüzde, birçok ülke, Finlandiya'dan başlayarak benzer bir vergi modelini uygulamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Norveç, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, kendi iç piyasalarında karbon vergisi uyguluyor.