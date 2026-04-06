İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için hava sahasını açmayı reddeden Fransa büyük bir şokla karşılaştı.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail ile Fransa arasındaki savunma ilişkilerinde dikkat çeken bir kırılma yaşandı.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail Savunma Bakanlığı’nın aldığı kararla, Fransa ile yürütülen tüm savunma anlaşmalarının feshedildiği ve askeri teçhizat alımlarının tamamen durdurulduğu bildirildi.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail tarafı, söz konusu kararın Fransa’nın İran’a yönelik operasyonlar sırasında hava sahasını İsrail uçaklarının kullanımına açmamasının ardından alındığını açıkladı. Ayrıca Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile tüm resmi temasların kesildiği ifade edildi.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Gazze’de 2023 Ekim ayında başlayan süreç sonrasında giderek gerildi. Fransa’nın İsrail’e yönelik bazı savunma fuarı kısıtlamaları getirmesi ve Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme gelen silah ambargosu girişimlerine destek vermesi, ilişkilerdeki gerilimi artıran unsurlar arasında gösterildi.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

Son olarak Fransa’nın, İran’a yönelik operasyonlar kapsamında hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması, krizi yeni bir aşamaya taşıdı.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, Fransa’nın tutumuna sert tepki gösterdi. Baram, Fransa’nın politikalarını “hasmane” olarak nitelendirerek, İsrail savunma sanayisine karşı ticari dışlama uygulandığını öne sürdü.

Foto - İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: İsrail, Fransa’dan yaptığı tüm savunma alımlarını sıfıra indirecek ve bunun yerine yerli tedarik veya müttefik ülkelerden alımları tercih edecektir. Açıklamada ayrıca Fransız ordusuyla yeni bir profesyonel iş birliği kurulmayacağı da vurgulandı.

Vahap

Hayret Fransaya doğrusu bravo. Belki Almanyada aklını başına alır.

Mesut Sarp

Peki biz İspanya gibi Amerikan uçaklarına karşı hava sahalarımızı kapatmıyoruz. Amerika Siyonistlerin emrinde binlerce Müslümanı öldürüyor. Bu ne şeriata uyuyor ne de bölgemize barış içinde yaşamına fırsat veriyor. Türkiye Amerika ile tüm ilişkilerini gözden geçirip en aza indirgemeli ve ABD'nin NATO maskesi içinde yeni askeri üslerini ele geçirmesini kesinlikle önlemelidir.
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı so..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu!
Gündem

İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu!

İran ordusu, bölgedeki gerilimi tırmandıracak devasa bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Kuveyt’teki stratejik ABD üslerini hedef alan..
Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye ile ilgili di..
Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik
Dünya

Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik

Orta Doğu’daki savaş bütün hızıyla devam ederken The New York Times’dan çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre; ABD, İran'ın füze kapasitesini..
