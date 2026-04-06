İran'ın vurulması için hava sahasını açmadılar! Tüm savunma anlaşmaları feshedildi
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için hava sahasını açmayı reddeden Fransa büyük bir şokla karşılaştı.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için hava sahasını açmayı reddeden Fransa büyük bir şokla karşılaştı.
İsrail ile Fransa arasındaki savunma ilişkilerinde dikkat çeken bir kırılma yaşandı.
İsrail Savunma Bakanlığı’nın aldığı kararla, Fransa ile yürütülen tüm savunma anlaşmalarının feshedildiği ve askeri teçhizat alımlarının tamamen durdurulduğu bildirildi.
İsrail tarafı, söz konusu kararın Fransa’nın İran’a yönelik operasyonlar sırasında hava sahasını İsrail uçaklarının kullanımına açmamasının ardından alındığını açıkladı. Ayrıca Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile tüm resmi temasların kesildiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan bilgilere göre, iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Gazze’de 2023 Ekim ayında başlayan süreç sonrasında giderek gerildi. Fransa’nın İsrail’e yönelik bazı savunma fuarı kısıtlamaları getirmesi ve Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme gelen silah ambargosu girişimlerine destek vermesi, ilişkilerdeki gerilimi artıran unsurlar arasında gösterildi.
Son olarak Fransa’nın, İran’a yönelik operasyonlar kapsamında hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması, krizi yeni bir aşamaya taşıdı.
İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, Fransa’nın tutumuna sert tepki gösterdi. Baram, Fransa’nın politikalarını “hasmane” olarak nitelendirerek, İsrail savunma sanayisine karşı ticari dışlama uygulandığını öne sürdü.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: İsrail, Fransa’dan yaptığı tüm savunma alımlarını sıfıra indirecek ve bunun yerine yerli tedarik veya müttefik ülkelerden alımları tercih edecektir. Açıklamada ayrıca Fransız ordusuyla yeni bir profesyonel iş birliği kurulmayacağı da vurgulandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23