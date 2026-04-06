Haluk Bayraktar 'yaptık' demişti! Fransızlar da apar topar duyurdu

Denemeleri desteklemek amacıyla 54. Alay bünyesinde özel ekipler oluşturuldu ve bu ekipler, iki şirket tarafından sağlanan önleyici sistemleri kullanmak üzere eğitildi. Alay personeli, halihazırda platformlarla çalışmaya başlamış olup, test kampanyası kapsamında çok sayıda gerçek önleme senaryosu icra etti. Bu saha odaklı aşama, sistemlerin kontrollü gösterimler yerine gerçekçi taktik koşullarda nasıl performans gösterdiğini anlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, ekiplerin ne kadar hızlı konuşlanabildiği, hedef takibi ve angajman süreçleri ile önleyici drone’ların tekrarlanan angajmanlardaki etkinliği değerlendiriliyor. Çalışmalar, kısa süre önce Fransız Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon’a da sunuldu. Ziyaret sırasında alay, üst düzey komutanlara yürütülen görev hakkında brifing verdi ve değerlendirme sürecindeki sistemleri tanıttı. Önleyici drone’lar, geleneksel top ve pahalı füze sistemlerine alternatif veya tamamlayıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, hava tehditlerini doğrudan takip edip etkisiz hale getirerek daha hızlı ve maliyet etkin bir savunma katmanı sunmayı hedefliyor.