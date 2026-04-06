Haluk Bayraktar 'yaptık' demişti! Fransızlar da apar topar duyurdu
Geçtiğimiz günlerde Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Türkiye'nin önleme drone için seri üretime başladığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından bir hamle de Fransa'dan geldi.
M5 Dergi'de yer alan habere göre, Fransız Kara Kuvvetleri, Ukrayna’da görülen Shahed ve Lancet benzeri tehditlere karşı savunmasını güçlendirme kapsamında, düşman insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen önleyici drone’ların taktik denemelerine başladı.
Değerlendirme süreci, Gelecek Muharebe Komutanlığı (Commandement du combat futur – CCF) görevlendirmesiyle birkaç aydır devam ediyor. Çalışmanın temelinde, Ukrayna savaşından aşina olunan bir konsept yer alıyor: bir drone’un başka bir drone’u havada avlayarak imha etmesi. Denemeler, 54. Topçu Alayı (54e RA) liderliğinde; CCF, Kara Kuvvetleri Teknik Bölümü (STAT) ve Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA) koordinasyonunda, DGA – EM Levant test sahasında yürütülüyor. Bu kapsamda, Destinus ve Harmattan AI tarafından geliştirilen çeşitli önleyici drone sistemleri değerlendiriliyor.
Destinus, Avrupa merkezli özel bir havacılık ve savunma şirketi olup, Ukrayna ile güçlü bağlara sahip. Şirket bünyesinde, savaş sahası deneyimiyle şekillenmiş birçok Ukraynalı mühendis görev yapıyor. Destinus, özellikle saldırı ve hava savunma sistemlerinde ölçeklenebilir çözümler geliştiren bir Avrupa savunma üreticisi olarak konumlanırken, birçok drone platformu Ukrayna’nın operasyonel ihtiyaçlarıyla bağlantılı şekilde geliştirildi.
Fransız Kara Kuvvetleri, bu çalışmalarla hem klasik drone’lara hem de sabit koordinatlara yönlendirilen dolaşan mühimmatlara (loitering munition) karşı etkili bir karşı-drone kabiliyeti oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Shahed ve Lancet tipi tehditler özellikle öne çıkıyor. Son çatışmalar, nispeten düşük maliyetli drone’ların birlikler, ekipmanlar ve sabit hedefler için ciddi bir tehdit oluşturabildiğini ortaya koyarken, daha önce niş görülen sistemler kısa menzilli hava savunma anlayışında köklü değişimlere yol açıyor.
Denemeleri desteklemek amacıyla 54. Alay bünyesinde özel ekipler oluşturuldu ve bu ekipler, iki şirket tarafından sağlanan önleyici sistemleri kullanmak üzere eğitildi. Alay personeli, halihazırda platformlarla çalışmaya başlamış olup, test kampanyası kapsamında çok sayıda gerçek önleme senaryosu icra etti. Bu saha odaklı aşama, sistemlerin kontrollü gösterimler yerine gerçekçi taktik koşullarda nasıl performans gösterdiğini anlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, ekiplerin ne kadar hızlı konuşlanabildiği, hedef takibi ve angajman süreçleri ile önleyici drone’ların tekrarlanan angajmanlardaki etkinliği değerlendiriliyor. Çalışmalar, kısa süre önce Fransız Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon’a da sunuldu. Ziyaret sırasında alay, üst düzey komutanlara yürütülen görev hakkında brifing verdi ve değerlendirme sürecindeki sistemleri tanıttı. Önleyici drone’lar, geleneksel top ve pahalı füze sistemlerine alternatif veya tamamlayıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, hava tehditlerini doğrudan takip edip etkisiz hale getirerek daha hızlı ve maliyet etkin bir savunma katmanı sunmayı hedefliyor.
