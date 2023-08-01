Milyon liralık tehlike kapıya dayandı

Erken hasat yapılan fındıklarda randıman ve kilo kaybı yaşanacağını kaydeden Soydan, “Bu da bizim ekonomimize olumsuz olarak yansıyor. Toprak yapısına ve güneşe bakışına göre değişen bahçeler olabilir ve erken olgunlaşan bahçeler olabilir. Bir randıman kaybı demek Ordu ilimize 240 milyon TL değerinde ekonomik zarar demek, kilogram bazın ise en az yüzde 20 kaybımız var. Bu nedenle zamanı bekleyelim. Erken hasatta maliyetler de artacaktır, toplaması da zor olacaktır. Bir yıl boyunca çok fazla mücadele ettiğimiz fındığın hasat sürecinde bir hafta daha bekleyelim" şeklinde konuştu.