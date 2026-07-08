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Başörtülü anne ve kızına plajda hakaret eden laikçi kokonayla ilgili sıcak gelişme

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Başörtülü anne ve kızına plajda hakaret eden laikçi kokonayla ilgili sıcak gelişme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda başörtülü anne ve kızına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan laikçi kokona, yeniden gözaltına alındı.

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Foto - Başörtülü anne ve kızına plajda hakaret eden laikçi kokonayla ilgili sıcak gelişme

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A'nın, sahilde başörtülü anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

#2
Foto - Başörtülü anne ve kızına plajda hakaret eden laikçi kokonayla ilgili sıcak gelişme

Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli İ.A'nın üzerine atılı din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, suçun cezasının alt ve üst sınırı, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olmasıyla şüphelinin kaçma şüphesini ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek, şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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Foto - Başörtülü anne ve kızına plajda hakaret eden laikçi kokonayla ilgili sıcak gelişme

İ.A, jandarma ekiplerince Manisa'da gözaltına alındı.

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