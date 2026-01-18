  • İSTANBUL
Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

Dünyanın en zengin yüzde 1’i 2026 yılı için adil yıllık karbon tüketimini 72 saatte tüketti. Gelişme büyük tartışmalara neden oldu.

1
#1
Foto - Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

Oxfam’ın yayımladığı yeni araştırmaya göre, dünyanın en zengin yüzde 1’i 2026 yılı için kendilerine düşen “adil” karbon emisyonu payını yılın ilk 10 gününde tüketti. En zengin yüzde 0,1’lik kesim ise yıllık karbon bütçesini yalnızca üç günde doldurdu.

#2
Foto - Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

The Guardian tarafından haberleştirilen araştırmada, aşırı emisyonların en ağır sonuçlarının iklim krizine en az katkısı olan kesimler tarafından yaşanacağı vurgulandı. Buna göre düşük gelirli ülkelerde yaşayanlar, iklim krizinin ön cephesindeki topluluklar, yerli halklar ile kadınlar ve kız çocukları, artan sıcaklıklar ve iklim kaynaklı afetlerden orantısız biçimde etkileniyor.

#3
Foto - Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

Oxfam, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin bu emisyonlardan kaynaklanan zararlara karşı en kırılgan gruplar olduğunu belirtti. Küresel ölçekte iklim kaynaklı ekonomik kaybın 2050’ye kadar 60 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Raporda, Birleşik Krallık hükümetine de çağrı yapıldı. Oxfam, İngiltere Maliye Bakanı’ndan “iklimi kirleten aşırı servetler üzerindeki vergilerin artırılmasını” istedi. Kuruluş, en zengin bireyler ve şirketlerin orantısız bir güç ve etkiye sahip olduğuna dikkat çekti. Verilere göre, Birleşik Krallık’taki en zengin yüzde 1, yalnızca sekiz günde, ülkenin en yoksul yüzde 50’sinin bir yılda ürettiği kadar karbon salımı yaptı.

#4
Foto - Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

büyüttüğünü ortaya koyuyor. Ortalama bir milyarderin yatırım portföyü, yılda 1,9 milyon ton karbondioksit üreten şirketlere bağlı. Bu miktar, yaklaşık 400 bin benzinli otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer. 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’nda belirlenen ve küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyle sınırlamayı hedefleyen eşik için, dünyanın en zengin yüzde 1’inin emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 97 oranında azaltması gerektiği belirtiliyor.

#5
Foto - Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

Oxfam GB iklim adaleti danışmanı Beth John, emisyon kaynaklı zararların sınırlandırılması için hükümetlerin odağını en büyük kirleticilere çevirmesi gerektiğini söyledi. John, “Birleşik Krallık’ta en zenginlerin iklim için adil paylarını ödemesini sağlama fırsatları defalarca kaçırıldı. Oysa yapılabilecek çok şey var,” dedi. John’a göre, özel jetler ile petrol ve gaz şirketleri gibi en büyük kirleticilerin adil biçimde vergilendirilmesi, hem emisyonların azaltılması hem de daha adil ve yeşil bir dönüşüm için gerekli kaynakların yaratılması açısından “en açık başlangıç noktası”.

