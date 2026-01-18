Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti

Oxfam GB iklim adaleti danışmanı Beth John, emisyon kaynaklı zararların sınırlandırılması için hükümetlerin odağını en büyük kirleticilere çevirmesi gerektiğini söyledi. John, “Birleşik Krallık’ta en zenginlerin iklim için adil paylarını ödemesini sağlama fırsatları defalarca kaçırıldı. Oysa yapılabilecek çok şey var,” dedi. John’a göre, özel jetler ile petrol ve gaz şirketleri gibi en büyük kirleticilerin adil biçimde vergilendirilmesi, hem emisyonların azaltılması hem de daha adil ve yeşil bir dönüşüm için gerekli kaynakların yaratılması açısından “en açık başlangıç noktası”.