Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli
IHA Giriş Tarihi:

Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Her gün, gün doğumundan önce hazırlıkları başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonları, Kapadokya turizminin simgesi ve bölgenin en önemli aktiviteleri arasında yer alıyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Ancak bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtınaya dönüşen hava şartları nedeniyle uçuşlara ara verildi.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Sıcak hava balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük ve anlık meteorolojik

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

değerlendirmeler doğrultusunda, sadece uçuş güvenliğinin tam olarak sağlanabildiği uygun hava şartlarında gerçekleştirilebiliyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Rüzgar hızının limitlerin üzerine çıkması, ani yön değişimleri ve görüş şartlarının elverişsiz olması durumunda uçuşlara izin verilmiyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Balon pilotları ve yer ekipleri ise her sabah uçuş için hazırlık yapmalarına rağmen, yapılan son değerlendirmeler sonrası uçuşların iptal edildiğini belirtiyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Özellikle kış aylarında bölgede sıkça görülen rüzgarlı hava, balon uçuşlarını doğrudan etkiliyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Kapadokya'ya balon turu yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler ise uçuşların yeniden başlayacağı günü bekliyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Bölgedeki turizmciler, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte balonların yeniden gökyüzüyle buluşacağını ifade ediyor.

Foto - Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

Hava şartlarının uygun olması halinde, sıcak hava balonlarının yarın yeniden uçması bekleniyor.

