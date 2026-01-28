Türkiye'nin savaş gemisi satışı sonrası alçak iftira! 'Yuh olsun size' dedirtti

Türkiye, dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olup, aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamaları; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütülmektedir. Ülkemiz, savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyle yerli ve millî üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine taşırken; ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere yönelik savunma sanayii iş birlikleri, millî güvenliği zafiyete uğratmadan ve stratejik hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmektedir.