SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
Türkiye'nin savaş gemisi satışı sonrası alçak iftira! 'Yuh olsun size' dedirtti
Türkiye'nin savaş gemisi satışı sonrası alçak iftira! 'Yuh olsun size' dedirtti

Türkiye'nin 1 milyar avroyu bulan iki savaş gemisini satacağı yönündeki gelişmelerin ardından sosyal medyada 'yuh olsun size' dedirten bir iddia dolaşıma sokuldu.

Star'da yer alan habere göre, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler ticari kaygılarla elden çıkarılıyor" şeklindeki iddialar yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin "ticari kaygılarla elden çıkarıldığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Türkiye, dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olup, aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamaları; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütülmektedir. Ülkemiz, savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyle yerli ve millî üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine taşırken; ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere yönelik savunma sanayii iş birlikleri, millî güvenliği zafiyete uğratmadan ve stratejik hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmektedir.

Bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askerî gemi ihracatı gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi hâline geldiğini de ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayii hedeflerimize yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir."

