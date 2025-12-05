Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

milyar avroluk veri merkezi enerji fırsatı nedeniyle yükseltti Raporda alıntılanan Wood Mackenzie verilerine göre, ABD’deki veri merkezi boru hattı Ekim 2025 ortasına kadar 245 gigavatı aştı. Son iki yılda aylık eklemeler 435 megavat hızında büyüdü. En büyük 15 geliştirici, beş yıl içinde kurulacak 147 gigavatın üzerinde boru hattı için taahhütte bulundu. Bloomberg New Energy Finance’in kamu hizmet komisyonu başvurularına ilişkin analizine göre, gaz türbini maliyetleri 2025’te kombine çevrim için kilovat başına 2.115 dolar, açık çevrim türbinleri için kilovat başına 1.557 dolara ulaştı. Bu rakamlar 2024 başından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Tedarik süreleri, 2025 başındaki dört yıldan kombine çevrim türbinleri için altı yıla uzadı. Rapora göre, gaz motorları megavat saat başına 110-120 dolar, türbinler ise 80-90 dolar maliyete sahip. Bu fark, E-50’lik verimliliğin e’e kıyasla daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, türbin arzı daraldıkça daha kısa tedarik süreleri önemli avantajlar sağlıyor. Federal düzenleyiciler, yerinde enerji üretimine sahip veri merkezlerini destekleyen kurallar önerdi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 23 Ekim’de 20 megavatı aşan yüklerin bağlantısını hızlandırmak için kural yapma sürecini başlattı. Wood Mackenzie verilerine göre, planlanan kapasitenin yaklaşık 61 gigavatı yerinde doğal gaz üretimini içeriyor. Bu, 40 kurulumu kapsıyor. BofA, Wärtsilä’nın toplam kapasitesini 3,5 gigavat olarak tahmin ediyor. Caterpillar’ın beş yıl içinde duyurduğu 40 gigavatlık motor kapasitesi genişlemesi doğrudan rekabet oluşturuyor. Finlandiyalı üretici ve Man Energy şu anda veri merkezi ana gücü için uygun olan 10-50 megavatlık temel yük motoru segmentine hâkim durumda. BofA, 2026 için grup siparişlerinin 8,63 milyar avro, 2027 için ise 9,33 milyar avro olacağını öngörüyor. Bu rakamlar, önceki tahminlere göre sırasıyla ,3 ve ,1 artış anlamına geliyor. Enerji bölümü siparişlerinin 2026’da 3,45 milyar avro, 2027’de ise 3,97 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bu da # ve 7’lik artışları temsil ediyor.