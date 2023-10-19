Milli Savunma Bakanlığı İnsanlığın bittiği nokta dedi Az önce tüm dünyaya duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılıkla 26'sı son bir haftada olmak üzere 1272 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Tuğamiral Aktürk, hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur."