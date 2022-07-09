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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlıca'daki Mehmetçik ile bayram namazı kıldı

2022-07-09 11:57:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlıca'daki Mehmetçik ile bayram namazı kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlıca'daki Mehmetçik ile bayram namazı kılıp kurban bayramını kutlarken yetkililerle birlikte de Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Foto - Yurdun dört bir yanında kurban bayramı heyecanı yaşanıyor... Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Kurban Bayramı'nı

Yurdun dört bir yanında kurban bayramı heyecanı yaşanıyor... Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Kurban Bayramı'nı "şehitler tepesinin kartalları" olarak adlandırılan Hakkari'nin Yükekova ilçesine bağlı Dağlıca'da, Mehmetçik ile kutladı.

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Foto - Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Foto - Daha sonra Hakkari'ye geçen Bakan Akar'ı Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar, buradan Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4. Hudut Tabur Komutanlığına geçti.

Daha sonra Hakkari'ye geçen Bakan Akar'ı Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar, buradan Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4. Hudut Tabur Komutanlığına geçti.

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Foto - Hulusi Akar bayram namazını askerler ile kıldı Geceyi, bir dönem teröristlerin

Hulusi Akar bayram namazını askerler ile kıldı Geceyi, bir dönem teröristlerin "girilemez" dediği bölgede geçiren Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı.

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"Bölge teröristlerden temizlendi" Daha sonra hudut kartalları ile bayramlaşan Hulusi Akar, "Burada görev yapmak, büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi." diye konuştu.

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Foto - Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerinde şu ifadelere yer verdi; "Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın mücadelemizi sürdüreceğiz" "Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

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"Bizim mücadelemiz terörle, teröristle" Bazılarının TSK'nın operasyonlarını istismar etmeye çalıştığını belirten Akar, "Sanki terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi bazıları operasyonlarımızı istismar etmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. Teröristlerin sonunu getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu. Hulusi Akar asker ailelerini aradı Konuşmasının ardından personelle bayramlaşan Hulusi Akar ve komutanlar, daha sonra yemekhaneye geçerek Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Askerlerle birlikte oturan Bakan Akar, onlarla sohbet etti. Askerlerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadıklarını öğrenen Akar, telefonundan asker ailelerini arayarak bayramlarını tebrik etti. "Sizlerle gurur duyuyoruz" Aileler, Akar'ın sesini duymaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizlerle ve evlatlarımızla." ifadelerini kullandı.

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Foto - Hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yapan Bakan Akar,

Hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Irak ve Suriye olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz sadece hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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"Ne kadar gurur duysanız azdır" AA'nın haberine göre; Bakan Akar da asker ailelerine, "Evlatlarınız, evlatlarımız hepsi zımba gibi görevlerinin başında milletinin emrinde. Vatanımız, milletimiz için görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır." dedi.

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