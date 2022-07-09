Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlıca'daki Mehmetçik ile bayram namazı kıldı

"Bizim mücadelemiz terörle, teröristle" Bazılarının TSK'nın operasyonlarını istismar etmeye çalıştığını belirten Akar, "Sanki terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi bazıları operasyonlarımızı istismar etmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. Teröristlerin sonunu getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu. Hulusi Akar asker ailelerini aradı Konuşmasının ardından personelle bayramlaşan Hulusi Akar ve komutanlar, daha sonra yemekhaneye geçerek Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Askerlerle birlikte oturan Bakan Akar, onlarla sohbet etti. Askerlerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadıklarını öğrenen Akar, telefonundan asker ailelerini arayarak bayramlarını tebrik etti. "Sizlerle gurur duyuyoruz" Aileler, Akar'ın sesini duymaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizlerle ve evlatlarımızla." ifadelerini kullandı.