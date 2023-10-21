Milli radarla paramotor ve dronlara geçit yok

Selçuk Kerem Alparslan, envanterde olan ve teslimatları süren tüm Retinar FAR-AD radarlarının bu özelliklere sahip olduğunu, milli teknoloji ürünü olmasının avantajıyla da çözümleri sürekli destekleyip en yeni teknolojilerle güncellediklerini söyledi. Selçuk Kerem Alparslan, bugün teknolojilerin çok kolay ve hızlı elde edilebildiğini, bunlara ulaşan karşı güçlerin çok çevik, hızlı hareket ettiğini ve hızlı ürün geliştirdiğini belirtti. Alparslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Buna konvansiyonel, standart bakış açısıyla yaklaşırsanız, çok uzun seneler alan projeler, büyük, pahalı sistemlerle oyunu baştan kaybediyorsunuz. Meteksan Savunma olarak çevik ve dinamik bir şirketiz. Teknolojik hazırlık seviyemiz çok yüksek. Hızla reaksiyon gösteriyoruz açıkçası. Bu paramotor tabir edilen hedef türlerine birkaç sene evvelinden konsantre olmuştuk. Bu sırada dedik ki hedef ya da hedef olmayan unsurların ayrıştırılması ve çok zamanlı ayrıştırılması çok kritik. Bu yüzden ona odaklandık ve hızlı tarama rejimleri uyguladık. Tararken sınıflandırma gibi özellikler barındırdık. Asimetrik harbin gereği olarak karşı taraf da bunları nasıl kırarım diye çalışıyor. Ona yönelik olarak sürü saldırıları çok gündemde.