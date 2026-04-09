Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili flaş çıkış: Ortada daha uçak yokken ihracat sözleşmesi imzalandı

Savunma sanayii ihracatındaki artışa dikkat çeken Demiroğlu, Türkiye’nin 2025 itibarıyla 10 milyar dolar seviyesini aştığını hatırlattı. TUSAŞ’ın bu toplam ihracat içindeki payına değinen Demiroğlu, şirketin küresel hedeflerini büyüttüğünü belirtti. Bu kapsamda Demiroğlu, kısa ve orta vadeli hedefleri aktararak, “Bu yıl toplamda 2 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar ise dünya sıralamasında ilk 25’e, hatta ilk 20’ye girmeyi amaçlıyoruz” dedi. Artan jeopolitik risklerin savunma talebini yükselttiğine işaret eden Demiroğlu, hem iç ihtiyaçların karşılanmasının hem de ihracatın artırılmasının kritik olduğunu ifade etti.