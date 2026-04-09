  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi keşif: 1600 yıllık sessizliğini Akdeniz’in derinliklerinde bozdu! Dünyanın 7 harikasından birisi Yolsuzluk savunucuları Bursa’yı kilitledi: Terör estiren CHP’li gruba çevik kuvvet müdahalesi! S-400'ler aktif edildi: İHA'lar peş peşe düşürüldü Peş peşe tüm golcüler için şartlar artık zorlanmayacak tek hedef bu gol makinası Serhou Guirassy Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı! Aman diyelim... Şeker hastaları patates tüketmeli mi? Antalya’da ‘yok artık’ dedirten görüntü! 3 yılda 20 kamyon çöp çıkarıldı Herkes bu işe şaştı kaldı! Mercimek çorbasına karabiber eklersiniz bir daha düşünün! Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Hürmüz kriziyle satışlar durdu Akaryakıt zammı ikinci eli vurdu Gündeme oturan keşif: 192 milyar dolar değerinde altın madeni bulundu
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili flaş çıkış: Ortada daha uçak yokken ihracat sözleşmesi imzalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili flaş çıkış: Ortada daha uçak yokken ihracat sözleşmesi imzalandı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretim süreciyle ilgili son detayları kamuoyu ile paylaştı.

#1
GDH Haber'de yer alan habere göre, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fast Company Türkiye’ye verdiği röportajda şirketin dönüşüm sürecini, ihracat hedeflerini ve kritik projelerdeki son durumu değerlendirdi.

#2
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ’ın geliştirme odaklı yapıdan çıkarak artık “teslimat ve ölçeklenme” evresine geçtiğini vurguladı.

#3
TUSAŞ’ın tarihsel gelişimine değinen Demiroğlu, şirketin üç ana evreden geçtiğini belirtti. İlk dönemin “kendi uçağını üretme vizyonu”, ikinci dönemin ise F-16 üretimiyle şekillendiğini ifade eden Demiroğlu, 2005 sonrası süreci ise tam bağımsız ve milli üretim dönemi olarak tanımladı.

#4
Bugün gelinen noktayı ise teslimat odaklı yeni bir aşama olarak değerlendiren Demiroğlu, şirketin artık farklı bir ölçeğe geçtiğini söyledi. Bu dönüşümü, “Artık ilk uçuşlarla ya da ilk ihracatla değil; onlu, yüzlü, binli teslimatlarla anılmak istiyoruz” sözleriyle ifade etti.

#5
Yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan şirketin 7 binden fazlasının mühendis olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, TUSAŞ’ın yalnızca üretim yapan bir yapı değil, aynı zamanda geniş bir savunma sanayii ekosistemi kuran ana aktörlerden biri olduğunu vurguladı.

#6
Savunma sanayii ihracatındaki artışa dikkat çeken Demiroğlu, Türkiye’nin 2025 itibarıyla 10 milyar dolar seviyesini aştığını hatırlattı. TUSAŞ’ın bu toplam ihracat içindeki payına değinen Demiroğlu, şirketin küresel hedeflerini büyüttüğünü belirtti. Bu kapsamda Demiroğlu, kısa ve orta vadeli hedefleri aktararak, “Bu yıl toplamda 2 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar ise dünya sıralamasında ilk 25’e, hatta ilk 20’ye girmeyi amaçlıyoruz” dedi. Artan jeopolitik risklerin savunma talebini yükselttiğine işaret eden Demiroğlu, hem iç ihtiyaçların karşılanmasının hem de ihracatın artırılmasının kritik olduğunu ifade etti.

#7
Teknolojik dönüşüm başlığında yapay zekânın belirleyici rolüne dikkat çeken Demiroğlu, TUSAŞ’ın bu alanda çift yönlü bir strateji izlediğini belirtti. Buna göre hem kurumsal süreçlerde verimlilik artırılırken hem de platform seviyesinde akıllı sistem entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Demiroğlu, bu yaklaşımı “Yapay zekâyı platformların üzerinde, ‘edge computing’ yaklaşımıyla kullanarak anlık verileri yorumlayıp karar destek sistemlerine dönüştürüyoruz” sözleriyle açıkladı. Bu kapsamda sürü İHA konsepti ve insanlı-insansız görev birlikteliği (MUM-T) projelerinde aktif ilerleme kaydedildiği belirtildi.

#8
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-3 ve KAAN projelerine ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Demiroğlu, her iki platform için de ihracat anlaşması imzalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ANKA-3’lerimiz ve KAAN’ımız için ihracat anlaşması imzalandı. Daha ortada uçak yokken bile ihracatı yapılabilen bir platform olması gerçekten devasa bir başarıdır.

#9
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN projesine de değinen Demiroğlu, KAAN’ın TUSAŞ için kritik bir eşik olduğunu vurguladı. İlk uçuşun ardından yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Demiroğlu, yoğun test sürecinin başlayacağını ifade etti. Bu sürece ilişkin takvimi paylaşan Demiroğlu, “2026’da esas uçuşlarımız başlayacak. 4 ila 6 prototiple yaklaşık iki yıl sürecek yoğun bir test süreci planlıyoruz” dedi. İlk teslimat takviminin değişmediğini belirten Demiroğlu, “2028 sonu, 2029’un ilk çeyreği gibi ilk teslimatımızı yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

#10
TUSAŞ’ın üretim kapasitesine ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Demiroğlu, son 20 yılda yaklaşık 250 özgün platform üretildiğini belirtti. Önümüzdeki 10 yıl için hedefin ise çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Demiroğlu, üretim vizyonunu ortaya koyarak, önümüzdeki dönemde yaklaşık 1.500 platform üretiminin hedeflendiğini aktardı. Bu büyümenin güçlü bir tedarik zinciri ve sürdürülebilir bir ekosistem gerektirdiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23