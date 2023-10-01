2023-10-01 02:58:37 Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın rakipleri
Hassas teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ın rakiplerinin sayısı çok az, işte o savaş uçakları...
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Hassas teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ın rakiplerinin sayısı çok az, işte o savaş uçakları...
5. nesil teknolojiye sahip KAAN, kardeşleri TUSAŞ yapımı ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı SÜPER ŞİMŞEK ile savaş doktrinini de değiştirecek. Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.
5. nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TF-X'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlandı.
2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği duyuruldu. TUSAŞ bünyesinde 6 bini mühendis 15 bin personel KAAN için çalışıyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil MMU KAAN’ın ABD yapımı F-22 ve F-35, Çin yapımı J-20 ve Rus yapımı Su-57 ayarlarında olduğunu belirtmişti. Kotil, bu üç ülkenin de halihazırda bu yeni nesil uçakları kimseye satmadıklarının da altını çizerek aynı zamanda Fransa, İtalya, Almanya ve Kore gibi ülkelerin geliştirdiği veya halihazırda kullandıkları uçakların KAAN’ın daha altında yer aldığı ifade etmişti.
ABD'NİN HİÇBİR ÜLKEYE VERMEDİĞİ F-22 RAPTOR .
ABD’li silah ve uçak üreticisi Lockheed Martin tarafından tam 147 milyon dolar maliyetle üretilen F-22, rakiplerinden oldukça farklı teknolojilere sahip bir uçak. Bu süper makine ise sadece ABD ulusal güvenliği için, Amerikan Hava Kuvvetleri'nce kullanılabiliyor. ABD hükümeti, bu uçakların kesinlikle başka bir ülkeye satışına izin vermiyor, en yakın müttefiklerine bile.
Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan "Yırtıcı Kuş", yani "F-22 Raptor"ler ABD Lockheed şirketi tarafından üretildi. Dördüncü nesil savaş uçakları olarak kabul ediliyor. Satış fiyatı ise 200 milyon dolar.
Uzak mesafedeki hedefleri vurabiliyor
F-18 ve F-16'lara göre daha hızlı ve çok uzak mesafeden hedefe bomba gönderebiliyor. Pentagon'a göre, 40 kilo ağırlığında bir bomba, yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir hedefi vurabiliyor. Bu uçaklar aynı zamanda yüksek mevzilerde uçabilme özelliğine de sahip.
Füze atışı gerçekleşeceği zaman uçağında gövde içinde bulunan özel kapaklar açılarak atış gerçekleştiriliyor.
3 bin 219 km menzile sahip olan F-22 savaş uçaklarının maksimum hızı ise saatte 2 bin 132 km.
SAATTE 2 BİN 132 KM HIZ.
Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21, özellikleri itibariyle MMU ve F-35 projelerine direkt rakip olacak.
KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı, Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen şimdiye kadarki en büyük savunma projesi olarak biliniyor. Dördüncü nesil bir avcı uçağına kıyasla görünürlüğü çok düşük olan 4,5 nesil KF-21 Boramae uçağının geliştirilme bedeli için, Endonezya’nın da yüzde 20 katkıda bulunmayı taahhüt ettiği 8,8 trilyon won (7,1 milyar $) bütçe ayrılmış durumda.
Proje, 2015’ten 2028’e kadar 13 yıl boyunca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uçağın geliştirilmesine ve 2015 ile 2026 yılları arasında havadan havaya muharebe için kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Havadan karaya operasyonları yürütmek için havadan karaya atış kabiliyetleri 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak olan ikinci aşamada geliştirilecek. Korea Aerospace Industries (KAI), 2032 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 120 adet KF-21 Boramae savaş uçağı teslim etmeyi hedefliyor.
Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.
Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.
F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.
Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.
Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.
Aviation Industry Corporation of China (AVIC) tarafından üretilen Çin’in beşinci nesil hayalet savaş uçağı maksimum 2100 kilometre hıza ulaşabiliyor.
2018'deenventare giren 5. Nesil Çin savaş uçağının düşük görünürlük ve sensör kabiliyetlerinin Japonya’da üstlenen F-22 ve F-35 kadar iyi olmadığı sürece, Uzakdoğu’daki askeri dengeyi değiştirmesi beklenmemektedir.”
J-20, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen tek kişilik, çift motorlu bir uçaktır. Pekin ilk olarak 1990’lı yıllarda J-20’yi geliştirmeye başlamıştır. J-20 ilk kez 2011 yılında uçmasına rağmen, Çin 2016 yılına kadar uçağın varlığını kabul etmeyi reddetti. Eylül 2017’de Çin hava kuvvetleri PLAAF uçağın aktif olarak filoda görevlendirildiğini açıkladı. Böylece J-20, F-22 ve F-35’den sonra dünyada filolara katılan üçüncü 5. Nesil uçak olarak tarihteki yerini almış oldu (Su-57 hala prototip aşamasında). Bazı Batılı gözlemciler, J-20’nin uçaklarının F-22 ile benzerliklerini işaret ederek uçağın F-22 teknolojisinden modellendiğini tahmin etmektedirler. Şüphesiz Çin tarafından önemli değişiklikler yapılmıştır.
Örneğin J-20 pilotları, F-22’de yer almayan, F-35’e benzer 360°derecelik görüş sağlayan DAS imkânına sahiptir. Hong Kong merkezli Güney Çin Morning Post haberine göre J-20, F-22 ve F-35’lere göre daha uzun menzilli, daha fazla iç yakıt kapasitesi ve daha büyük bir silah kapasitesine sahip.
J-20’nin motorunun Rusya’dan yardım alınarak geliştirildiği düşünülürken, hakkında fazla bilgi bulunmayan bir diğer savaş uçağı daha mevcut. Bu da, uçak gemilerinde kalkış ve iniş gerçekleştirebilen J-31.
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