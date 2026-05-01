Hiç kimse bunu beklemiyordu ama kapıya dayandılar! Tarihe geçecek transfer için müthiş rakam...
Hiç kimse bunu beklemiyordu ama kapıya dayandılar! Tarihe geçecek transfer için müthiş rakam...

Galatasaray'ın en hızlı ismi olan Barış için artık dev kulüpler kapıya dayanıyor...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı takibe alan Arsenal'in, yıldız oyuncu için tam not verdiği ve gelecek yaz bu transfer için sarı kırmızılı kulüple pazarlık masasına oturacağı iddia edildi. Yönetim ise Barış Alper'in transferi için istediği bonservis bedelini şimdiden belirledi.

Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklife rağmen satmadığı Barış Alper Yılmaz yine transfer döneminin gözdesi olacak. Bu sezon 47 maçta forma giyen ve 12 gol, 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken kanat hücumcusu için Arsenal'in devrede olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi statta izledi ve Barış Alper'e tam not verdi. Haber detayında, İngiliz devinin Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı kaydedildi.

Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz Dünya Kupası'nda forma giyerek değerini artıracağını düşündüğü ve başarılı oyuncuya 50 milyon euro fiyat biçtiği belirtildi. Transferin bu fiyatla gerçekleşmesi halinde Barış Alper, Süper Lig'in en pahalı satış rekorunu kıracak.

Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konu için Ankara kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.

+90 (553) 313 94 23