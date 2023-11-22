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Spor
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Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu

2023-11-22 14:40:30
Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu

Galler maçında korner vuruşunu kullanmak için saha kenarına gelen Yusuf Sarı'nın söyledikleri gündem oldu. EURO 2024 Elemeleri son maçında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milliler rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Millilerimiz grubu lider tamamlarken Galler’in EURO 2024’e katılma şansı kalmadı.

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Foto - Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu

Karşılaşma esnasında Milli futbolcumuz Yusuf Sarı'nın söyledikleri ise şaşkınlık oluşturdu.

#2
Foto - Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu

Maçta korner kullanmak için kenara doğru yönelen Yusuf Sarı'ya, ısınan oyuncularımız ''Haydi Yusuf haydi, daha fazla mücadele et!'' dedi. Bu sözlerden rahatsız olan Yusuf'un ağzından küfürlü bir söz çıktı ve devamında ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum'' dedi.

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