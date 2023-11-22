2023-11-22 14:40:30 Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu
Galler maçında korner vuruşunu kullanmak için saha kenarına gelen Yusuf Sarı'nın söyledikleri gündem oldu. EURO 2024 Elemeleri son maçında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milliler rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Millilerimiz grubu lider tamamlarken Galler’in EURO 2024’e katılma şansı kalmadı.