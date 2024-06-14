Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilere karne dağıttı

Tekin, başka bir öğrencinin kantinlerde sıra olduğunu söylemesi üzerine "Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım" dedi. Bir başka öğrencinin ilkokullarda sınavların neden kaldırıldığına ilişkin sorusuna Tekin, "İlkokuldaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok. Çünkü onların okula gelmesi başlı başına güzel bir şey. Okula geldikleri için ödüllendirsek yeter. Zaten okula geldikleri, okulu sevdikleri için başarılı olurlar. Zaten ondan sonra hep sınava girecekler. Bari ilkokulda hiç olmazsa biraz rahat etsinler" yanıtını verdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı törenine katıldı.