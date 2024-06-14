2024-06-14 13:59:13 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilere karne dağıttı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin keyifli bir son hafta geçirmesi için hayata geçirilen kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerini izledi.