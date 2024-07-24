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Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

2024-07-24 14:38:57
Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Fransız okullarında dönen dolapları ifşa etmesi, kendilerini eğitilmiş gören cahiller topluluğunu epey bir rahatsız etti. Her daim milli ve manevi değerlere saldıran bu azınlık grup; beklendiği şekilde Milli Eğitim Bakanı’nın yanında değil, Fransız okullarının yanında saf tuttu. Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök’ten sonra yediği b.k’la övünen Celal Şengör’de safını belli ederek soykırımcı generalin ve Fransız ajanının adını taşıyan okulu savundu.

1
#1
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

Fatih Altaylı’nın kendi internet sitesinden aktardığına göre Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e; “Bakan! Fransız liselerinden çek elini…” diye höykürmüş ve “Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin!” ifadelerini kullanarak bir b.k daha yemiş.

#2
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

YASA TANIMAYAN PROF. Şengör mektubunda kusmaya böyle devam etmiş. "Millî Eğitim Bakanı, Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarını tehdit ederek onların da kendi yarattığın ucube, gerici programı adapte etmelerini istiyorsun. Umarım bu okullar seni ciddiye almazlar. (Burada Şengör demek istiyor ki bu Fransız okulları TC yasalarını, Atatürk’ün çıkardığı Tehvid-i Tedrisat Kanunu tanımaz ve aynı şekilde uygulamalarına devam eder!)

#3
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

BAKANIN HANGİ KONUŞMASI ŞENGÖR’Ü RAHATSIZ ETTİ? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarını kast ederek "Şimdi bu çocuklar bizim sistemimizde legal. Ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar. O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar." Demiş ve şöyle devam etmişti.

#4
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

ÇILDIRDILAR Bakan Tekin, “Çok büyük bir gazeteci diyor ki, Milli Eğitim Bakanı bu okullarda din dersi veremediği için okulları kapatıyor. ‘Ulan ahlaksızlık yapmayın ya gerçekten ahlaksızca bir yalan bu” ifadelerini kullanmıştı. İşte o zaman bu ‘Ahlaksızlar’ birbiri arasında yarışa girmiş yarışı ‘O Ahlaksız Benim’ diyen Ertuğrul Özkök kazanmıştı. Artık ‘Ahlaksız’ın Altaylı mı, Şengör mü yoksa Özkök mü olduğuna siz karar verin.

#5
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

CHARLES DE GAULLE VE PİERRE LOTİ (EĞİTİM YUVALARI!) B.k yerken tuttuğu kaşığı ile Fransız aşığı olan Şengör, TC devletinin bakanına hadsizce sözler sarfederken Charles de Gaulle ve Pierre Loti ile güzellemelere devam etmiş. “Charles de Gaulle ve Pierre Loti eğitim yuvalarını ‘sömürge okulları’ olmakla itham ediyorsun. Hayır! Bilhassa Pierre Loti bir Türkiye aşığı, Türk dostu büyük bir yazardı. Onun anısına saldırmak ülkemizi gayri medenî göstermez mi? Onun ve Nazi zorbalığına boyun eğmeden ülkesini Hitler’in pençelerinden kurtaran General de Gaulle’ün adını taşıyan okullar çağdaş medeniyetin gerektiği bir eğitim vermektedirler.” Diye savunmaya geçmesi ayrıca b.k yerken yediği başka bir nane…

#6
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

PİYER LOTİ Pierre Loti’nin Topkapı Rıhtımı’nda devlet töreniyle karşılanmasından sadece iki yıl sonra Birinci Dünya Savaşı için ülkesine döndüğünü, Fransa ordusuna katıldığını ve Çanakkale Savaşı’nda Türklere karşı savaştığını kaynaklarıyla gözler önüne seren Mesut Özekmekçi’nin araştırmasını Şengör’e hatırlatmakta fayda var. Zira Şengör’ün övdüğü Piyer Loti’yi tarihçiler bir casus olduğunu belgeleriyle kanıtlarlar. Pierre Loti hatta "Osmanlı’yı öldürmek istiyorum" şeklinde küstah sözler söyleme cesaretini de kendinde bulan bir kişidir. Osmanlı eserlerini talan edip Fransa'ya kaçıran casusun tekidir. Bu kişinin sapkın taraflarının da olduğu bilinir. Bu açıdan B.k yiyen profesörün Piyer Loti’ye sahip çıkmasına şaşmamak gerek.

#7
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

CHARLES DE GAULLE Bu adamı çok daha iyi tanımak için Cezayir tarihine bakmakta fayda var. Fransız yönetimi altında 1,5 milyon kişinin nasıl öldürüldüğünü araştırdığınızda Gaulle’nin 1940 - 1944 senelerinde Özgür Fransa Kuvvetleri'nin önderliğini yaptığını. 1943'te karargahı, Cezayir'e taşıdığını ve Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi'nin başına geçtiğini görebilirsiniz. 1944 yılında Fransa'nın Alman işgalinden kurtulmasının ardından Fransız hükümetinin 20 Ağustos 1944 – 20 Ocak 1946 tarihleri arasında başkanlığını yaptı. Cezayir'deki sömürge yönetimi 5 Temmuz 1962'de sona ererken, Fransa'nın 132 yıl süren işgali, Cezayir'in servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğinin yok edilmesinin yanı sıra ardında 5 milyondan fazla şehit bıraktı. 5 milyon insanın kaç tanesinin kanının bu Fransız’ın eline bulaştığını siz hesaplayın. Adamlar eskiden batının yanında yer alırken bunu Sebatay Sevi gibi gizli bir şekilde yaparlardı. Ancak kendilerine “O ahlaksız benim’ diyen bu zatlar artık işi alenileştirmeye başladılar. TV ekranlarından batı aşığı olduklarını daha gör bir şekilde höykürmeye başladılar.

#8
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

GÜYA BU KURAL GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞ! Şengör, edepsiz mektubuna devam ediyor. Milli Eğitim Bakanına ithafen, “Bir ülkede faaliyet gösteren her orta öğretim okulu elbette o ülkenin Millî Eğitim Bakanının denetiminde olmak zorundadır. Ancak bu kural Türkiye’de artık geçerliliğini yitirmiştir, çünkü sen hem ülkemizin Anayasasına hem de o Anayasaya dayanan kanunlarımıza aykırı, gerici eğitim programları üretip bunları okullara dayatmak istiyorsun.” Diyerek MEB ve DİB’nın ortaklaşa düzenlediği ÇEDES projesine de gönderme yapmış. “Gerici eğitim programları üretip bunları okullara dayatmak istiyorsun. Ülkemizin geleceği için büyük bir tehditsin” demiş.

#9
Foto - Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

KİM MİLLİ KİM YERLİ? Çedes, öğrencileri “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre” yetiştirmek. Proje, din görevlilerinin öğrencilere “Değerler Eğitimi” vermesine olanak sağlayan bir proje. Bu projenin neyi bu ülkedeki insanların bazılarını rahatsız ediyor. Muhalif Medya ve bu yazıdaki adı geçen şahıslar bu projenin nesinden rahatsız oluyorlar sorusunun tek bir cevabı var. Onlar milli ve yerli değiller. O yüzden ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit Milli Eğitim Bakanımız değil, öğrencisinin eteğini kaldırıp kıçına şaplak atan Çelal Şengör gibilerdir. KAYNAK: yeniakit.com.tr

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