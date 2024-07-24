Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit

BAKANIN HANGİ KONUŞMASI ŞENGÖR’Ü RAHATSIZ ETTİ? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarını kast ederek "Şimdi bu çocuklar bizim sistemimizde legal. Ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar. O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar." Demiş ve şöyle devam etmişti.