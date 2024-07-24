2024-07-24 14:38:57 Milli Eğitim Bakanı kuyruklarına öyle bir bastı ki ‘Ahlaksızlar’, ‘Ucubeler’ safını belli etti ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Fransız okullarında dönen dolapları ifşa etmesi, kendilerini eğitilmiş gören cahiller topluluğunu epey bir rahatsız etti. Her daim milli ve manevi değerlere saldıran bu azınlık grup; beklendiği şekilde Milli Eğitim Bakanı’nın yanında değil, Fransız okullarının yanında saf tuttu. Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök’ten sonra yediği b.k’la övünen Celal Şengör’de safını belli ederek soykırımcı generalin ve Fransız ajanının adını taşıyan okulu savundu.