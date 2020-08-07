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Millet liderini bugün de yalnız bırakmadı! Sosyal medya adeta yıkıldı

2020-08-07 16:21:13
Millet liderini bugün de yalnız bırakmadı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Ayasofya Camii’nde cuma namazı çıkışı yaptığı açıklama ile sosyal medya adeta yıkıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Altın ve döviz fiyatlarının sürekli yükselmesi manipülasyon ve algı yapanların oyunudur.” dedi. Bunun üzerine sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden on binlerce yorum ile #TürkiyeyeGüveniyorum paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımlara birçok siyasi kimlik aynı hashtag ile paylaşımlarda bulundu.

#1
Foto - Mahir Ünal

Mahir Ünal

#2
Foto - İ. Melih Gökçek

İ. Melih Gökçek

#3
Foto - Fahrettin Altun

Fahrettin Altun

#4
Foto - Bekir Tiryakii

Bekir Tiryakii

#5
Foto - Mücahit Birinci

Mücahit Birinci

#6
Foto - Jülide Sarıeroğlu

Jülide Sarıeroğlu

#7
Foto - Bayram Şenocak

Bayram Şenocak

#8
Foto - Umut Mürare

Umut Mürare

#9
Foto - Medya Adamı

Medya Adamı

#10
Foto - Umut Mürare

Umut Mürare

#11
Foto - Selami Haktan

Selami Haktan

#12
Foto - Aslan Değirmenci

Aslan Değirmenci

#13
Foto - AK Parti İstanbul

AK Parti İstanbul

#14
Foto - Aslan Değirmenci

Aslan Değirmenci

#15
Foto - Bayram Şenocak

Bayram Şenocak

#16
Foto - Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Büyükgümüş

#17
Foto - Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki

#18
Foto - Mahir Ünal

Mahir Ünal

#19
Foto - Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

#20
Foto - Bekir Tiryaki

Bekir Tiryaki

#21
Foto - Uğur İbrahim Altay

Uğur İbrahim Altay

#22
Foto - Mustafa Ataş

Mustafa Ataş

#23
Foto - Murat Salih Başer

Murat Salih Başer

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