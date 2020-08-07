Millet liderini bugün de yalnız bırakmadı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Ayasofya Camii’nde cuma namazı çıkışı yaptığı açıklama ile sosyal medya adeta yıkıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Altın ve döviz fiyatlarının sürekli yükselmesi manipülasyon ve algı yapanların oyunudur.” dedi. Bunun üzerine sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden on binlerce yorum ile #TürkiyeyeGüveniyorum paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımlara birçok siyasi kimlik aynı hashtag ile paylaşımlarda bulundu.