Millet İttifakı'ndan kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi

MİLLETVEKİLİNİ ALDI, İTTİFAKI DAĞITTI CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'e konuşan Temel Karamollaoğlu, resmen Millet İttifakı'nı dağıttı. CHP listelerinden seçime giren ve 10 milletvekili çıkaran Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkmıştı. GELECEĞİ UMUTSUZ... Ancak bu kez Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı. "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü" çıkışı yaptı. İttifakın geleceğiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz" ifadesini kullandı.