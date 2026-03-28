  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın envanterinde yer alan SU-25 savaş uçağının modernizasyon çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

1
#1
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğinin son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, ilişkilerin artık klasik alım-satım modelinin ötesine geçtiğini vurguladı. Demiroğlu’na göre iki ülke, savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve yerel kapasite geliştirme gibi daha stratejik bir seviyeye ulaşmış durumda.

#2
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

Bu kapsamda yürütülen projelerden biri, Azerbaycan envanterinde bulunan Sukhoi Su-25 uçaklarının modernizasyonu. Proje çerçevesinde uçakların aviyonik sistemleri, görev bilgisayarları ve hassas vuruş kabiliyetleri günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor. Bu modernizasyon sayesinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin operasyonel etkinliğinin artırılması ve mevcut platformların daha uzun süre hizmette tutulması hedefleniyor.

#3
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

Öte yandan, Türkiye’nin yerli üretim eğitim ve hafif taarruz uçağı TUSAŞ HÜRKUŞ için Azerbaycan’a yönelik ihracat sürecinin de devam ettiği ifade edildi. HÜRKUŞ’un sadece bir platform satışı olarak değil, aynı zamanda eğitim, bakım ve lojistik destek paketleriyle birlikte değerlendirilmesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin kapsamını genişletiyor.

#4
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

Demiroğlu ayrıca Azerbaycan’da kurulan yerel şirket aracılığıyla savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar atıldığını belirtti. Bu yapı sayesinde sadece montaj değil, zamanla alt sistem üretimi, bakım-onarım ve mühendislik kabiliyetlerinin de ülke içinde geliştirilmesi planlanıyor. Böylece Azerbaycan’ın dışa bağımlılığının azaltılması ve sürdürülebilir bir savunma ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor.

#5
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

İki ülke arasındaki bu derinleşen iş birliği, askeri alanda olduğu kadar siyasi ve stratejik ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Ortak projeler sayesinde bilgi ve teknoloji transferi hızlanırken, bölgesel güvenlik açısından da daha koordineli ve entegre bir yapı ortaya çıkıyor.

#6
Foto - SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz

Uzmanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu modelin gelecekte insansız sistemler, hava savunma teknolojileri ve elektronik harp gibi daha ileri alanlara da taşınabileceğine dikkat çekiyor. Bu da iki ülkenin savunma sanayisinde sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üretici ve ihracatçı aktörler olarak konumunu daha da güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Oflu

Azerbaycan kardaşımızın uçaklarına aesa radarıda takılmalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23