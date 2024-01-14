Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Merhaba Gazetesi, konu ile ilgili bilgiyi alır almaz, Kent Gross yetkililerini aradı. Firma yetkilileri tarafından “Şu an için bir gelişme yok” denilmişti. Rekabet Kurumu’nda resmi bilgiler yer aldı. Devralma için yapılan başvurunun duyurusu yapıldı. Edinilen bilgilere göre Migros’un sadece Kent Gross’a değil, Konya’da başka yerel marketlere de teklif götürdüğü öğrenildi. Hatta Konya’nın en büyük yerel marketi olarak bilinen bir markete de mağazaları devralma için teklif verildi.