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Ekonomi
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Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

2024-01-14 22:04:48
Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Migros, Konya'da bulunan ünlü marketler zincirini satın almak için resmen harekete geçti.

#1
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Geçtiğimiz aylarda bir kozmetik şirketini satın alan Migros bu sefer ünlü marketi satın alıyor.

#2
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Rekabet Kurumu’nun onay vermesi durumunda Konya’nın güçlü yerel marketlerinden biri olan Kent Gross’un 6 mağazası ulusal market zinciri Migros’a devredilecek.

#3
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Konya’da birçok yerel market bulunuyor. Bu marketler, her defasında “Ulusal marketleri değil, şehrin öz marketleri olan bizleri destekleyin” diyor. Konya’da güçlü yerel marketlerden biri de 2017 yılında kurulan Kent Gross.

#4
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Kent Gross’un 7 yıl önce yüzde 100 yerli sermaye ile şehirde kurulduğu biliniyor. Kent Gross, temel ilke olarak toptan ve perakende satış yapan hem tüketicilere hem de kendi müşterilerine satış ve hizmet yapan market, büfe, kafeterya, restoran, otel, fabrika, ev dışı tüketim noktası olarak çalışan müşterilerine hizmet veriyor. Çeşitliliği, uygun fiyat ve ayrıca çoklu alımlarda indirim uygulamaları kısa sürede Konyalılar tarafından çok sevilen Kent Gross’a Migros bir teklifte bulundu.

#5
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Rekabet Kurumu’nda konu ile ilgili bir duyuru yapıldı. Migros, Konya’nın marketi Kent Gross’un 6 mağazasını devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Dosya, 3 Ocak 2024 tarihinde işleme alındı. Yapılacak incelemeler ardından Rekabet Kurumu bir karar verecek. Dosyaya onay gelmesi durumunda Kent Gross’un 6 mağazası Migros’a devredilecek. Bu 6 mağazanın kiracılık hakları ve sabit kıymetleri devralınacak. Migros da, görüşmeleri elektronik ekranından duyurdu. Migros ekranında “ Fatih Özbabacan Gıda şirketinin 6 mağazasının kiracılık hakları ve sabit kıymetlerinin Migros tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu” ifadesi yer aldı.

#6
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Merhaba Gazetesi, konu ile ilgili bilgiyi alır almaz, Kent Gross yetkililerini aradı. Firma yetkilileri tarafından “Şu an için bir gelişme yok” denilmişti. Rekabet Kurumu’nda resmi bilgiler yer aldı. Devralma için yapılan başvurunun duyurusu yapıldı. Edinilen bilgilere göre Migros’un sadece Kent Gross’a değil, Konya’da başka yerel marketlere de teklif götürdüğü öğrenildi. Hatta Konya’nın en büyük yerel marketi olarak bilinen bir markete de mağazaları devralma için teklif verildi.

#7
Foto - Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

KAYNAK: MERHABAHABER

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