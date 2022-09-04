Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

Genellikle tüm insanların hayatlarında bir kez dahi olsa yaşadıkları baş ağrısı kabusa dönüşebiliyor. Su tüketiminin azlığı, uzun süre kapalı ortamda, güneşte veya soğukta kalmak gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısına ilk çare ağrı kesici olarak görünse de bu durumun pek sağlıklı olmadığı bilinmektedir. Uzmanlar doğal yöntemlerle de baş ağrısının kesilebileceğini söylüyor. İşte migren dahil baş ağrısını bıçak gibi kesecek 5 besin…