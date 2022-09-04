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Sağlık
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Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

2022-09-04 15:04:18
Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

Genellikle tüm insanların hayatlarında bir kez dahi olsa yaşadıkları baş ağrısı kabusa dönüşebiliyor. Su tüketiminin azlığı, uzun süre kapalı ortamda, güneşte veya soğukta kalmak gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısına ilk çare ağrı kesici olarak görünse de bu durumun pek sağlıklı olmadığı bilinmektedir. Uzmanlar doğal yöntemlerle de baş ağrısının kesilebileceğini söylüyor. İşte migren dahil baş ağrısını bıçak gibi kesecek 5 besin…

#1
Foto - Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

KAFEİNLİ İÇECEKLER Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler baş ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor. Konuyla ilgili uzmanların yaptığı araştırma kafeinin baş ağrısı semptomları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. Ancak bu içecekleri tüketirken bol bol su almanız da gerekiyor.

#2
Foto - Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

BİTTER ÇİKOLATA Çikolata içeriğindeki magnezyum sebebiyle bağ ağrısının azalmasında etkin rol oynuyor. Çünkü magnezyum baş ağrıları için en etkili bir mineral. Magnezyum içeren diğer besinler ise şu şekilde; yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller, süt, yoğurt, avokado, muz ve balık.

#3
Foto - Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

KİRAZ Kiraz, yüksek su içeriğiyle vücudun sıvı alımını destekliyor. Bunun yanı sıra kanda nitrik oksite dönüşen ve kan damarlarının genişlemesini sağlayarak baş ağrısının azalmasına yardımcı olabilecek bileşenler de içeriyor.

#4
Foto - Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

KARPUZ Sıvı kaybından kaynaklanan baş ağrıları için en etkili beslenme su aktivitesi yüksek gıdalar tüketmekten geçiyor. Özellikle karpuz hem içerdiği su hem de potasyum ve magnezyum gibi minerallerle baş ağrısını azaltıyor.

#5
Foto - Migrene bile iyi geliyor! Baş ağrısını bıçak gibi kesen 5 besin...

ZENCEFİL Kronik migreni olan 100 kişiyle yapılan çalışmada zencefil tozunun migren ağrısının azalmasında bir migren ilacı kadar etkili olduğu belirlendi. Zencefil baş ağrısının yanında bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklarda da son derece etkin bir rol oynuyor. Tükettiğiniz suyunuza bir çay kaşığı zencefil ekleyerek baş ağrısını azaltabilirsiniz.

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