2022-06-03 12:07:35 Migren aşısı mı çıktı? Monoklonal antikor nedir nasıl uygulanır?
Migren hayat kalitesini olumsuz etkileyen şiddetli baş ağrılarının yanı sıra mide, bağırsak sorunlarına da sebep olan bir hastalıktır. Tedavisi olmayan uzun yıllar boyunca ilaç kullananlarda ilaçların dahi etkisini yitirdiği bu sağlık sorununa sahip olanlar 'Migrenin tedavisi bulundu mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, migren için aşı yapılıyor mu? Migren aşısı kime ne zaman uygulanır? Monoklonal antikor nedir?