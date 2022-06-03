Migren aşısı mı çıktı? Monoklonal antikor nedir nasıl uygulanır?

Migren aşısının yan etkileri var mı? Tüm ilaçların yan etkileri bulunur. Ancak bu belirtiler herkeste gözlenmez. Migren aşısının en belirgin ya etkilerinin; kabızlık, halsizlik, kas ve eklem ağrıları olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu ilacın nadir de olsa alerjilere yol açabileceği belirtiliyor.