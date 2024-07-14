Microsoft'tan siyonistlere destek! Filistinlilerin hesaplarını kapatıyor

Suudi Arabistan’dan Gazze’deki ailesini arayan diğer mağdur Eiad Hametto ise, görüşmeleri sırasında herhangi bir siyasi tartışmanın olmadığını vurgulayarak, “Yaklaşık 20 yıldır kullandığım ve tüm işlerime bağlı olan e-posta hesabım askıya alındı. Bu durum dijital hayatımı mahvetti” dedi. Bir diğer mağdur olan Khalid Obaied, Microsoft’a olan güvensizliğini dile getirdi ve “Arama yapmak için Skype paketine para ödedim ve on gün içinde hesabım hiçbir açıklama yapılmadan yasaklandı. Sanki sadece Gazze’yi arayan bir Filistinli olduğum için bu oldu” ifadelerini kullandı.