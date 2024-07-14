Microsoft'tan siyonistlere destek! Filistinlilerin hesaplarını kapatıyor

Açıklamada, İsrail işgalinin Gazze’yi küresel toplumdan izole etmek amacıyla telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörünü kasıtlı olarak hedef alması kınanırken devamında, İsrail saldırılarının, çeşitli kanallar aracılığıyla dünyaya iletilen gerçekleri ve soykırım vahşetini gizlemeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki iki milyondan fazla vatandaşın, İsrail işgalinin sektörü kasıtlı olarak hedef alması nedeniyle ondan fazla kez telekomünikasyon hizmetlerinde ciddi kesintilerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. İsrail’in kasıtlı eylemlerinin acıların artmasına yol açtığı, kurtarma çabalarını engellediği ve bölge sakinlerini yardım istemek için gerekli iletişim kanallarından izole ettiği belirtildi. Microsoft’un, Gazze’deki aileleriyle iletişime geçmeye çalışan Filistinli kullanıcıların hesaplarını kapatma kararı, dijital haklar ve çatışma bölgelerindeki teknoloji şirketlerinin sorumlulukları konusunda önemli sorunları gündeme getirdi. Bu eylemlere karşı oluşan tepkiler, daha şeffaf ve adil içerik moderasyon politikalarına duyulan ihtiyacı vurguluyor. Durum geliştikçe, teknoloji şirketlerinin güvenlik endişeleri ile kullanıcılarının temel haklarını dengelemesi kritik önem taşımaktadır. Bu olay, dijital dünyada ifade özgürlüğü ve insan onurunu koruma çabalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Teknoloji şirketlerinin, kullanıcılarının haklarını koruyan politikalar geliştirmesi ve uygulaması büyük önem taşımaktadır.